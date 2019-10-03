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03 Ekim 2019, Perşembe
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'dan kulüplere para cezası

PFDK'dan kulüplere para cezası

(), 'a, maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Ankaragücü Teknik Direktörü 'i müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 maç men ve 46 bin TL para cezası ile cezalandırdı.

'nın açıkladığı kararlar şöyle;
1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR müsabakasında, müsabaka sonrası karma alanda yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatının 8/12. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ERDEM KEMALOĞLU'nun, 29.09.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu SILVIU LUNG'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.09.2019 tarihinde oynanan A.Ş. - A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 108, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 29.09.2019 tarihinde oynanan A.Ş. - A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübünün, 30.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu 'in, 29.09.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 46.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
8- OSMANLISPOR FK'nın, 29.09.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR - OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- GİRESUNSPOR Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

  1. 03.10.2019
  2. Güncelleme: 03.10.2019 18:35
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