Gazi fırsat tepti

Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Gazişehir Gaziantep, evinde Göztepe'yi konuk etti. Maçın son anlarının nefesleri kestiği mücadelede kazanan çıkmadı ve iki ekip de sahada 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Göztepe'de kaleci Beto 50. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Galibiyet parolasıyla maça çkıan iki ekibin de planları tutmadı. Özellikle ilk yarıda iki takım da oyun disiplininden kopmadılar ve devre arasına golsüz eşitlikle gidildi.

BETO KIRMIZI GÖRDÜ

İkinci yarıda ise sahada adeta bambaşka bir mücadele vardı. 50. dakikada gelişen Gazişehir atağında Göztepe kalecisi Beto ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesi nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. 58'de gelişen Gazişehir atağında Güray orta şut karışımı vuruşunda top ağlara yolladı: 1-0. Göztepe bu gole 83'te Berkan ile yanıt verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Göztepe puanını 6, Gazişehir ise 11 puana çıkarttı.

SUMUDICA İSYAN ETTİ

Gazişehir Teknik Direktörü Sumudica, maç sonu iptal hakeme isyan etti. Rumen hoca, "İki sorum var; İlk yarıda attığımız gol neden iptal edildi? 10 kere izledim, ne olduğunu bulamadım! 7 dakika uzatma verdi, bunun sadece 3 dakikasını oynadık. Zaman geçirdiler. Neden?" ifadesini kullandı.

38'DE İPTAL

Maçın 38. dakikasında Gazişehir'in Djilobodji ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi kulüp bu karara tepki gösterdi.