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30 Eylül 2019, Pazartesi
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CANLI | Gazişehir FK -

CANLI | Gazişehir FK - Göztepe

'in 6. hafta kapanış mücadelesinde ligin yeni ekiplerinden Gazişehir FK, sahasında 'yi konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

'in 6. hafta maçında Gazişehir FK 'yi konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'da başlayan mücadelede Ali Şansalan'ın düdük çalıyor.

Karşılaşmayı CANLI olarak takip etmek için tıklayın.

Süper Lig'deki ilk maçında 'ye 5-0 yenilen Gazişehir FK, daha sonra oynadığı dört karşılaşmada kaybetmedi.

Son üç Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Göztepe ise Aralık 1971-Şubat 1972'den bu yana dört maçlık seri yakalayamıyor.

  1. 30.09.2019
  2. Güncelleme: 30.09.2019 20:08
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