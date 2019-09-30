CANLI | Gazişehir FK - Göztepe
Süper Lig'in 6. hafta kapanış mücadelesinde ligin yeni ekiplerinden Gazişehir FK, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 6. hafta maçında Gazişehir FK Göztepe'yi konuk ediyor. Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 20.00'da başlayan mücadelede Ali Şansalan'ın düdük çalıyor.
Karşılaşmayı CANLI olarak takip etmek için tıklayın.
Süper Lig'deki ilk maçında Fenerbahçe'ye 5-0 yenilen Gazişehir FK, daha sonra oynadığı dört karşılaşmada kaybetmedi.
Son üç Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Göztepe ise Aralık 1971-Şubat 1972'den bu yana dört maçlık seri yakalayamıyor.
- 30.09.2019
- Güncelleme: 30.09.2019 20:08
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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