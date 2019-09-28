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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Dersimize iyi çalıştık

Dersimize iyi çalıştık

Geçtiğimiz haftaki Trabzonspor galibiyetinin mimarı, Sivas’ın sol beki , lidere de meydan okudu: “Yenilmeyen takım olmaz. Dersimize iyi çalıştık”

Alanya'da Trabzonspor galibiyetini perçinlemek isteyen , lig lideri olan rakibine bilendi. Trabzonspor karşılaşmasında 90+6'da attığı golle galibiyeti getiren , namağlup lider Alanyaspor'u da yenmek istediklerini, derslerine çok iyi çalıştıklarını söyledi. 27 yaşındaki sol bek, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Kampı iyi değerlendirdik. İyi de çalıştık. Bu da lige yavaş yavaş yansıyor. Daha iyi olmalıyız. İçeride Gazişehir'i de yenmeliydik ama olmadı. İnşallah Alanya'dan puan ya da puanlar getirerek daha iyi yerlere çıkmayı hedefliyoruz. Alanyaspor ligde bu sene hiç yenilmedi ama yenilmeyen takım olmaz. Dersimize iyi çalıştık, kazanmak istiyoruz. Üzerimde bir kısmetsizlik vardı. Bu gol benim için, Sivasspor ve taraftar için iyi oldu. İnşallah bundan sonra da devamı gelir" diye iddialı konuştu.
  1. 28.9.2019
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