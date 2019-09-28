Bakan Kasapoğlu'ndan seyirci açıklaması! Rekor...
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum” diye konuştu.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle tamamlandı. Müsabakayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Stat tarihi için seyirci rekorunun kırıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, "51 bin 663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. O anlamda gerçekten seyircinin teveccühü yoğundu ve pek çok ülkede bu maç canlı yayınlandı. Çekişmeliydi, gol olmadı. Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum. İki camiamıza da başarılar diliyorum" dedi.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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