Bakan Kasapoğlu: “Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum” - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Eylül 2019, Cumartesi
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'ndan seyirci açıklaması! Rekor...

Bakan Kasapoğlu'ndan seyirci açıklaması! Rekor...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , “Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum” diye konuştu.

'in 6. haftasında oynanan derbisi golsüz eşitlikle tamamlandı. Müsabakayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Stat tarihi için seyirci rekorunun kırıldığını belirten , "51 bin 663 kişiyle seyirci rekoru kırıldı. O anlamda gerçekten seyircinin teveccühü yoğundu ve pek çok ülkede bu maç canlı yayınlandı. Çekişmeliydi, gol olmadı. Her iki takımı kutluyorum. Ezeli rekabet ebedi dostluk. Amaç bu. Spora katkısı olan iki güzide kulübümüzü tebrik ediyorum. İki camiamıza da başarılar diliyorum" dedi.

  1. 28.09.2019
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