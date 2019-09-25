Son dakika... Derbi hakemi resmen belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe | Trabzonspor - Beşiktaş

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarının hakemleri merakla bekleniyordu... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'de 6. haftanın hakemlerini açıkladı! Son dakika bilgisine göre; Galatasaray Fenerbahçe maçına Cüneyt Çakır atandığı öğrenilirken Trabzonspor Beşiktaş maçını yönetecek hakemin de Ali Palabıyık olduğu belirtildi.

VAR ATAMALARI DA BELLİ OLDU!

Galatasaray - Fenerbahçe / Koray Gençerler

Trabzonspor - Beşiktaş / Serkan Tokat

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ 6. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ