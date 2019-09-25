Son dakika... Derbi hakemi resmen belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe | Trabzonspor - Beşiktaş - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Haberler Süper Lig Haberleri Son dakika... Derbi hakemi resmen belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe | Trabzonspor - Beşiktaş

Son dakika... Derbi hakemi resmen belli oldu! - | -

Son dakika... Derbi hakemi resmen belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe | Trabzonspor - Beşiktaş

Ligin 6. haftasında evinde ezeli rakibi 'yi, da evinde 'ı konuk edecek. Bu iki dev mücadelenin hakemlerinin kim olacağı merak konusuydu... Son dakika haberine göre; 'deki 6. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Buna göre; Galatasaray Fenerbahçe maçını , Trabzonspor Beşiktaş maçını yönetecek.

'de oynanacak - ve - maçlarının hakemleri merakla bekleniyordu... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'de 6. haftanın hakemlerini açıkladı! Son dakika bilgisine göre; Galatasaray Fenerbahçe maçına atandığı öğrenilirken Trabzonspor Beşiktaş maçını yönetecek hakemin de olduğu belirtildi.

VAR ATAMALARI DA BELLİ OLDU!

Galatasaray - Fenerbahçe / Koray Gençerler

Trabzonspor - Beşiktaş / Serkan Tokat

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ 6. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ

  1. 25.09.2019
  2. Güncelleme: 25.09.2019 17:57
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