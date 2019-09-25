Son dakika... Derbi hakemi resmen belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe | Trabzonspor - Beşiktaş
Ligin 6. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi, Trabzonspor da evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu iki dev mücadelenin hakemlerinin kim olacağı merak konusuydu... Son dakika haberine göre; Süper Lig'deki 6. hafta maçlarının hakemleri belli oldu. Buna göre; Galatasaray Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır, Trabzonspor Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Beşiktaş maçlarının hakemleri merakla bekleniyordu... Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'de 6. haftanın hakemlerini açıkladı! Son dakika bilgisine göre; Galatasaray Fenerbahçe maçına Cüneyt Çakır atandığı öğrenilirken Trabzonspor Beşiktaş maçını yönetecek hakemin de Ali Palabıyık olduğu belirtildi.
VAR ATAMALARI DA BELLİ OLDU!
Galatasaray - Fenerbahçe / Koray Gençerler
Trabzonspor - Beşiktaş / Serkan Tokat
İŞTE SÜPER LİG'DEKİ 6. HAFTA MAÇLARI VE HAKEMLERİ
- 25.09.2019
- Güncelleme: 25.09.2019 17:57
- Son dakika... Derbi hakemi resmen belli oldu! Galatasaray - Fenerbahçe | Trabzonspor - Beşiktaş
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Toplam 1
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mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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