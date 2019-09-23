Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbi için geri sayım başladı... İki ezeli rakip olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği dev derbi öncesi iddaa oranları açıklandı. Buna göre; Galatasaray, Fenerbahçe karşısında favori gösterildi. İşte oranlar...
Süper Lig'in 6 haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Sarı kırmızılılar ezeli rakibini evinde devirmenin peşinde olacak. Kanarya da Türk Telekom Stadı'ndan puan ya da puanlarla dönme hedefinde... İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek maç öncesi iddaa oranları belli oldu!
Galatasaray'ın favori gösterildiği karşılaşmada oranı 1.95. Müsabakanın beraberlik orası 3.20. Sarı lacivertlilerin deplasman galibiyeti oranı ise 2.70 olarak belirlendi.
- 23.09.2019
- Güncelleme: 23.09.2019 17:28
- Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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