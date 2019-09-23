Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'in 6 haftası Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Sarı kırmızılılar ezeli rakibini evinde devirmenin peşinde olacak. Kanarya da Türk Telekom Stadı'ndan puan ya da puanlarla dönme hedefinde... İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek maç öncesi iddaa oranları belli oldu!

Galatasaray'ın favori gösterildiği karşılaşmada oranı 1.95. Müsabakanın beraberlik orası 3.20. Sarı lacivertlilerin deplasman galibiyeti oranı ise 2.70 olarak belirlendi.