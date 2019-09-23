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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Haberler Süper Lig Haberleri Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!

Son dakika... - maçının iddaa oranları belli oldu!

Son dakika... Galatasaray - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!

'in 6. haftasında oynanacak derbi için geri sayım başladı... İki ezeli rakip olan ile 'nin karşı karşıya geleceği dev derbi öncesi iddaa oranları açıklandı. Buna göre; Galatasaray, Fenerbahçe karşısında favori gösterildi. İşte oranlar...

'in 6 haftası - derbisine sahne olacak. Sarı kırmızılılar ezeli rakibini evinde devirmenin peşinde olacak. Kanarya da Türk Telekom Stadı'ndan puan ya da puanlarla dönme hedefinde... İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek maç öncesi iddaa oranları belli oldu!

Galatasaray'ın favori gösterildiği karşılaşmada oranı 1.95. Müsabakanın beraberlik orası 3.20. Sarı lacivertlilerin deplasman galibiyeti oranı ise 2.70 olarak belirlendi.

  1. 23.09.2019
  2. Güncelleme: 23.09.2019 17:28
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