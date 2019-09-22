Çaykur Rizespor 1-2 Gazişehir Gaziantep | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk etti.

Hızlı başlayan karşılaşmada konuk ekip maçın henüz 12. dakikasında Muhammed Demir'in attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu golden yaklaşık 4 dakika sonra misafir takımdan Twumasi takımı adına farkı 2'ye yükselten golü kaydetti.

Çaykur Rizespor bu gollere 65'te Samudio'nun golüyle karşılık verdi ancak Gazişehir Gaziantep skoru korudu ve deplasmanda 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Morais'in soldan ceza sahasına yerden ortasında altıpas içinde Muhammet Demir'in ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

17. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Sağ kanatta Twumasi yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın kapattığı köşeden filelere gitti: 0-2.

30. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, sol taraftan Umar'ın ortasında, iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

32. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren De Pauw'un rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

41. dakikada rakibinden sıyrılan Twumasi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

43. dakikada Umar'ın sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasında kale önünde oluşan karambolde Scepovic'in vuruşunda top filelere gitse de, maçın hakemi Serkan Tokat, VAR incelemesi sonucu kaleci Günay Güvenç'e Chatziisaias'ın faul yaptığı gerekçesi ile golü vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada Muhammet Demir'in defansın arkasına pasında sol çaprazda Güray Vural'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan solundan filelere gitmekte olan topu uzanarak tokatlamayı başardı.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Moroziuk'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında Scepovic'in göğsü ile indirdiği topa Umar'ın vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

69. dakikada sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ceza sahası içerisine ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

70. dakikada oyundan çıktıktan sonra Çaykur Rizespor kulübesinde yardımcı antrenörlerle tartışan Diarra sarı kart gördü.

87. dakikada Attamah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

Karşılaşma, Gazişehir Gaziantep'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

NESLİCAN TAY UNUTULMADI

Çaykur Rizespor takımı sahaya, kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Neslican Tay için "Umudun ışığı Neslican ruhun şad olsun" yazılı pankart ile çıktı. İki takım taraftarları karşılaşmayı birlikte izlerken, misafir takım tribününde maçı bir kişinin izlemesi dikkati çekti.

Alınan sonuçların ardından Karadeniz ekibi 8 puanla 5. sırada yer alırken, Gazişehir topladığı 10 puanla 3. sıraya yükseldi.