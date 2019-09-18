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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

2019-2020 Sezonu Süper ve 1. Lig 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak.

2019-2020 Sezonu Süper 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 'de; 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;

  1. 18.09.2019
  2. Güncelleme: 18.09.2019 12:09
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