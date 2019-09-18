Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 23 Eylül'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak.
2019-2020 Sezonu Süper Lig Cemil Usta Sezonu 5. hafta maçları 20, 21, 22 ve 23 Eylül'de; TFF 1. Lig 5. hafta maçları 20, 21 ve 22 Eylül'de; TFF 2. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de; TFF 3. Lig 4. hafta maçları 21 Eylül'de oynanacak. Karşılaşma programları şöyle;
- 18.09.2019
- Güncelleme: 18.09.2019 12:09
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı: Burak'sız çıkmam
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Kartal tam iyileşmeden sahaya çıkan yıldız futbolcu sakatlanarak oyunu terk etti. ilk bilgilere göre sezonun ilk yarısını kapattı.
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"Trabzonspor iyi takım"
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Trabzonlu Eeee...Jose Bordalas bilmez "bize her yer Trabzon".
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Neymar'ın Galatasaray'a karşı oynamayacağı kesinleşti!
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Mercan Şahin Belki cezası geri alınabilir. Ama hakemlerin kararı kesinse bilmem.
Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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