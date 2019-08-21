Süper Lig'de günün özeti! | 20.08.19 - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'de günün özeti! | 20.08.19

Süper Lig'de günün özeti! | 20.08.19

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

GÖZTEPE'DE EREN'E DESTEK
Antalya'ya 1-0 yenilerek sezona kötü başlayan Göztepe'de, G.Saray'dan büyük umutlarla gelen golcü 'un gösterdiği performans vasatı aşamadı. , "İlk maçlar zorlu geçer. Sen bu takımın en önemli parçalarından biri olacaksın. Kaliteni göstereceğinden şüphemiz yok" sözleriyle tecrübeli isme destek oldu.

KARTAL EN AZ ÜÇ TRANSFER İSTEDİ
Ligin ilk haftasında G.Birliği'ni 1-0 mağlup eden Rizespor'da teknik direktör , çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Birkaç transfer planımız var. Santrafor, orta saha ve stoper düşüncemiz var. Hepsini masaya yatırıp inşallah benim istediğim oyuncuları transfer edebilir ve güzel bir sezon geçiririz'' dedi.

SAYMAK YİNE HOLLANDA'DA
'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Mustafa Saymak, eski takımı Hollanda'ya dönüyor. 2021'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, eski takımı Zwolle ile anlaştığı öğrenildi. Kanatlarda ve on numarada görev yapan Mustafa geçen sezon 15 maça çıktı.

SUMUDICA'DAN 5-0'A ÖZÜR
Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 'e, 5-0'lık F.Bahçe yenilgisiyle başlayan Gazişehir'de teknik direktör Sumudica özür diledi. Rumen çalıştırıcı, "Bu kötü sonuç için taraftardan özür diliyorum. Ama bunun telafisi için söz veriyorum. Milli takım arasından sonra iyi bir görüntü veririz" diye konuştu.

YABANCILAR GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİ
Süper Lig'in ilk haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 18 gol atıldı. Bu gollerin 12'si yabancı, 6'si ise yerli futbolculardan geldi. Geride kalan son iki sezonun 1. haftalarındaki gol sayılarının gerisinde kalınırken; 18 golün tamamının farklı isimlerden gelmesi dikkat çekti. Filelerin havalanmadığı tek karşılaşma ise Konyaspor-A. Gücü mücadelesi oldu.

LUNG KALEYİ DEVRALIYOR
'da Silviu Lung'un cezası sona erdi. Kırmızı kart cezası nedeniyle Alanyaspor deplasmanında oynamayan Rumen eldiven, Ankaragücü maçında formasına kavuşuyor. Cumartesi günü başkent deplasmanına çıkacak Kayseri'de teknik direktör 'ın, İsmail Çipe'nin yerine tecrübeli eldivene kaleyi vereceği ifade edildi.

TÖRE'DEN MÜJDELİ HABER
'i ?3-0 mağlup eden , maçı hazırlıklarına bugün başlıyor. Sakatlığı geçen 'nin çalışmalarda yer alacağı belirtilirken; tedavisi süren Chebake, Trabzon'a karşı olmayacak.

MERT VE MAHMUT UZATTI
Başakşehir, iç transferde iki imza attırdı. Turuncu- lacivertliler, başarılı eldiveni (30) ve tecrübeli orta sahası Mahmut Tekdemir'le (31) nikah tazeledi. Öte yandan, 'nın genç file bekçisi Muhammed Şengezer'in imzaya yakın olduğu öğrenildi

İLK HAFTANIN SEVKLERİ BELLİ
Süper Lig'in ilk haftası geride kalırken, 6 takım 'lık oldu. G.Saray'ın yanı sıra Denizlispor, Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Başakşehir'in çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

  1. 21.8.2019
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