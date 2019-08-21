Süper Lig'de günün özeti! | 20.08.19

GÖZTEPE'DE EREN'E DESTEK

Antalya'ya 1-0 yenilerek sezona kötü başlayan Göztepe'de, G.Saray'dan büyük umutlarla gelen golcü Eren Derdiyok'un gösterdiği performans vasatı aşamadı. Teknik direktör Tamer Tuna, "İlk maçlar zorlu geçer. Sen bu takımın en önemli parçalarından biri olacaksın. Kaliteni göstereceğinden şüphemiz yok" sözleriyle tecrübeli isme destek oldu.



KARTAL EN AZ ÜÇ TRANSFER İSTEDİ

Ligin ilk haftasında G.Birliği'ni 1-0 mağlup eden Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Birkaç transfer planımız var. Santrafor, orta saha ve stoper düşüncemiz var. Hepsini masaya yatırıp inşallah benim istediğim oyuncuları transfer edebilir ve güzel bir sezon geçiririz'' dedi.



SAYMAK YİNE HOLLANDA'DA

Çaykur Rize'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Mustafa Saymak, eski takımı Hollanda'ya dönüyor. 2021'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, eski takımı Zwolle ile anlaştığı öğrenildi. Kanatlarda ve on numarada görev yapan Mustafa geçen sezon 15 maça çıktı.



SUMUDICA'DAN 5-0'A ÖZÜR

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e, 5-0'lık F.Bahçe yenilgisiyle başlayan Gazişehir'de teknik direktör Sumudica özür diledi. Rumen çalıştırıcı, "Bu kötü sonuç için taraftardan özür diliyorum. Ama bunun telafisi için söz veriyorum. Milli takım arasından sonra iyi bir görüntü veririz" diye konuştu.



YABANCILAR GOL YÜKÜNÜ ÇEKTİ

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan 9 karşılaşmada toplam 18 gol atıldı. Bu gollerin 12'si yabancı, 6'si ise yerli futbolculardan geldi. Geride kalan son iki sezonun 1. haftalarındaki gol sayılarının gerisinde kalınırken; 18 golün tamamının farklı isimlerden gelmesi dikkat çekti. Filelerin havalanmadığı tek karşılaşma ise Konyaspor-A. Gücü mücadelesi oldu.



LUNG KALEYİ DEVRALIYOR

Kayserispor'da Silviu Lung'un cezası sona erdi. Kırmızı kart cezası nedeniyle Alanyaspor deplasmanında oynamayan Rumen eldiven, Ankaragücü maçında formasına kavuşuyor. Cumartesi günü başkent deplasmanına çıkacak Kayseri'de teknik direktör Hikmet Karaman'ın, İsmail Çipe'nin yerine tecrübeli eldivene kaleyi vereceği ifade edildi.



TÖRE'DEN MÜJDELİ HABER

Başakşehir'i ?3-0 mağlup eden Malatya, Trabzon maçı hazırlıklarına bugün başlıyor. Sakatlığı geçen Gökhan Töre'nin çalışmalarda yer alacağı belirtilirken; tedavisi süren Chebake, Trabzon'a karşı olmayacak.



MERT VE MAHMUT UZATTI

Başakşehir, iç transferde iki imza attırdı. Turuncu- lacivertliler, başarılı eldiveni Mert Günok (30) ve tecrübeli orta sahası Mahmut Tekdemir'le (31) nikah tazeledi. Öte yandan, Bursa'nın genç file bekçisi Muhammed Şengezer'in imzaya yakın olduğu öğrenildi



İLK HAFTANIN SEVKLERİ BELLİ

Süper Lig'in ilk haftası geride kalırken, 6 takım PFDK'lık oldu. G.Saray'ın yanı sıra Denizlispor, Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Başakşehir'in çeşitli nedenlerden PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.