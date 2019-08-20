Süper Lig'den haberler (20.08.2019)

TAMER TUNA TRANSFER İSTİYOR

Evinde Antalya'ya yenilen Göztepe'de moraller bozuldu. Özellikle hücumda geçen sezon olduğu gibi üretkenlikten uzak bir tablo çizen Göz-Göz'de, Başkan Vekili Talat Papatya'nın, "Transferde şu an arayışımız" yok açıklamasına taraftarlardan tepki yağdı. Cezalı olduğu için maçı tribünden izleyen teknik direktör Tamer Tuna'nın, Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelip transfer isteyeceği öğrenildi.

36 HAFTA SONRA KIRMIZI KART

Geçen sezonu kırmızı görmeden tamamlayan Başakşehir, yeni sezona hırçın başladı. Malatya deplasmanında 3 puan bırakan İstanbul temsilcisinde İrfan Can, gördüğü kırmızı kart ile F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü. Başakşehir'de en son 2017- 2018'de 32. haftada 1-1 sona eren Sivas maçında Mossoro ve Arda kırmızı görmüştü.

MALATYA'DA TÖRE MÜJDESİ

Yeni Malatya'da sakatlığından dolayı sezonun ilk maçı olan Başakşehir maçında forma giyemeyen Gökhan Töre'den iyi haber geldi. Başakşehir maçı öncesinde son antrenmanda kaburgasına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı kadrodan çıkarılan Töre'nin, Trabzonspor karşılaşmasına yetişeceği, bir diğer sakat oyuncu Chebake'nin ise tedavisine devam edildiği, karşılaşmaya yetişmesinin zor gözüktüğü öğrenildi.

'GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ'

Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Hafez, Trabzon karşısında takım olarak iyi bir mücadele gösterdiklerini belirtti. 23 yaşındaki Mısırlı sol bek, "Ligin ilk maçları her zaman zordur, yine öyle oldu. Umarım Alanya'da istediğimiz galibiyeti alabiliriz. Yeni gelenlerin takıma iyi adapte olduklarını gördük. Hep birlikte güzel işler yapacağız" diye konuştu.

ANTALYASPOR'DA DOUKARA YOLCU

Antalya'da Senegalli golcü Souleymane Doukara, Arabistan yolcusu. 27 yaşındaki başarılı santrfor, Suudi Arabistan takımlarından Al Ettifaq ile anlaştı. Doukara'nın Akdeniz ekibi ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Tecrübeli yıldızın bonservis bedelinin yaklaşık 2.5-3 milyon euro olduğu öğrenildi. Antalyaspor'da 1.5 sezondur forma giyen Doukara, geçtiğimiz sezon 27 maçta 10 gol, 2 asist yaptı.

ALPAY ŞOKU!

Kayserispor'da Alanyaspor maçında 5. dakikada sakatlanan Alpay Çelebi'nin sağ çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen 20 yaşındaki stoper, bu hafta bıçak altına yatacak. Alpay Çelebi'nin yaklaşık 6 ay kadar forma giyemeyeceği bildirildi.

'ANKARAGÜCÜ İLE TELAFİ OLUR'

Kayserispor, Alanya yenilgisini Başkentte telafi edecek. Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Bu yenilgiyi hemen telafi etmek istiyoruz. Ankaragücü de Konya'da çok iyi mücadele etti. Neticede biz yolumuza bakacağız" dedi.