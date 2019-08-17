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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Roma’da

Mert Çetin Roma’da

Türk futbolundaki oyuncu ihracatı son sürat devam ediyor... Yurtdışına olan isim bu kez 'nin stoperi oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk futbolundaki oyuncu ihracatı son sürat devam ediyor... Yurtdışına olan isim bu kez 'nin stoperi oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği, bu transferden 3 milyon euro gelir elde ederken; Roma'nın 5 milyon euro'nun üzerinde bir bonservisle satması halinde kardan yüzde 10 pay alacak. 'le takım arkadaşı olan Mert, "Roma formasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" ifadelerini kullandı. Başkent ekibinin altyapısından yetişen Mert, 2017'de A Takım'a yükseldiği kırmızı-siyahlı ekipte, 32 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı.

  1. 17.8.2019
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