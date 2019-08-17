Mert Çetin Roma’da

Türk futbolundaki oyuncu ihracatı son sürat devam ediyor... Yurtdışına transfer olan isim bu kez Gençlerbirliği'nin stoperi Mert Çetin oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği, bu transferden 3 milyon euro gelir elde ederken; Roma'nın 5 milyon euro'nun üzerinde bir bonservisle satması halinde kardan yüzde 10 pay alacak. Cengiz Ünder'le takım arkadaşı olan Mert, "Roma formasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" ifadelerini kullandı. Başkent ekibinin altyapısından yetişen Mert, 2017'de A Takım'a yükseldiği kırmızı-siyahlı ekipte, 32 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı.