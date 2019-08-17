Mert Çetin Roma’da
Türk futbolundaki oyuncu ihracatı son sürat devam ediyor... Yurtdışına transfer olan isim bu kez Gençlerbirliği'nin stoperi Mert Çetin oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Türk futbolundaki oyuncu ihracatı son sürat devam ediyor... Yurtdışına transfer olan isim bu kez Gençlerbirliği'nin stoperi Mert Çetin oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından İtalyan deviyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği, bu transferden 3 milyon euro gelir elde ederken; Roma'nın 5 milyon euro'nun üzerinde bir bonservisle satması halinde kardan yüzde 10 pay alacak. Cengiz Ünder'le takım arkadaşı olan Mert, "Roma formasının ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün ve taraftarların umutlarına ayak uydurabileceğime eminim" ifadelerini kullandı. Başkent ekibinin altyapısından yetişen Mert, 2017'de A Takım'a yükseldiği kırmızı-siyahlı ekipte, 32 karşılaşmada 1 kez ağları sarstı.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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