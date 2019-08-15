Süper Lig ve 1. Lig haberleri (15.08.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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ve 1. Lig haberleri (15.08.2019)

Süper Lig ve 1. Lig haberleri (15.08.2019)
Beşiktaş'a gözdağı
Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, sahalarında Beşiktaş'ı yenerek lige iyi başlamak istediklerini belirtti. Vural, "Takım olarak öz güvenimiz, enerjimiz yerinde, Beşiktaş'ın da eksikliklerini biliyoruz. Yenilmeyecek bir takım değil. İnşallah kazanırız" diye iddialı konuştu.

Rize'den müjde var
Lige G.Birliği deplasmanında başlayacak Rize'de transfer hareketliliği sürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, "Bu hafta beklentimiz var. İki veya üç oyuncunun aramıza katılmasını bekliyoruz. Bir santrfor alacağız ama iki de alabiliriz. İnşallah yetiştirebiliriz" bilgisini verdi.

Antalya gençleşti
Antalyaspor gençleşti. Kırmızı- beyazlıların yeni transferleriyle, sözleşmesini feshettiği, kadroda düşünmediği oyuncularla birlikte yaş ortalaması 32,5'ten 28'e düştü. A takımla çalışan, alt yapıdan genç futbolcularla sözleşme imzalanması durumunda ortalama daha da düşecek.

Boluspor en iyi yerde olacaktır
Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, ligde 10 takımın şampiyonluk yarışında olacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam; "Bazı bölgelere takiye lazım. İnşallah Osmanlı deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" derken; Umut, Batuhan, Mustafa ve Yasin'in sakatlıklarının bulunduğunu ve maça yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Şampiyonluğun en büyük adayıyız
BB Erzurum Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, ligde en büyük şampiyonluk adayının kendileri olduğunu söyledi. Bilazer, "'e tekrar çok güçlü ve farklı şekilde döneceğiz. Bursaspor, Akhisar, Adana Demir ve Giresun da aday ama bir takım şampiyon olacaksa en çok bize yakışır" diye konuştu.

Akhisarspor'a Bosnalı golcü
Akhisarspor, aradığı golcüyü Bosna Hersek'te buldu. Akigolar, Zrinjski Mostar takımından Irfan Hadzic ile prensipte anlaştı. 26 yaşındaki santrfor 6 maçta 2 gol, 1 asist yaparak sezona harika başladı. 1.92 boyundaki golcü, U19 Bosna Hersek takımında da forma giyiyor. Tesislere gelen Hadzic kısa sürede imza atacak.

  1. 15.8.2019
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