Süper Lig ve 1. Lig haberleri (15.08.2019)
Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural, sahalarında Beşiktaş'ı yenerek lige iyi başlamak istediklerini belirtti. Vural, "Takım olarak öz güvenimiz, enerjimiz yerinde, Beşiktaş'ın da eksikliklerini biliyoruz. Yenilmeyecek bir takım değil. İnşallah kazanırız" diye iddialı konuştu.
Rize'den müjde var
Lige G.Birliği deplasmanında başlayacak Rize'de transfer hareketliliği sürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, "Bu hafta beklentimiz var. İki veya üç oyuncunun aramıza katılmasını bekliyoruz. Bir santrfor alacağız ama iki de alabiliriz. İnşallah yetiştirebiliriz" bilgisini verdi.
Antalya gençleşti
Antalyaspor gençleşti. Kırmızı- beyazlıların yeni transferleriyle, sözleşmesini feshettiği, kadroda düşünmediği oyuncularla birlikte yaş ortalaması 32,5'ten 28'e düştü. A takımla çalışan, alt yapıdan genç futbolcularla sözleşme imzalanması durumunda ortalama daha da düşecek.
Boluspor en iyi yerde olacaktır
Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, ligde 10 takımın şampiyonluk yarışında olacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam; "Bazı bölgelere takiye lazım. İnşallah Osmanlı deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" derken; Umut, Batuhan, Mustafa ve Yasin'in sakatlıklarının bulunduğunu ve maça yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.
Şampiyonluğun en büyük adayıyız
BB Erzurum Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, ligde en büyük şampiyonluk adayının kendileri olduğunu söyledi. Bilazer, "Süper Lig'e tekrar çok güçlü ve farklı şekilde döneceğiz. Bursaspor, Akhisar, Adana Demir ve Giresun da aday ama bir takım şampiyon olacaksa en çok bize yakışır" diye konuştu.
Akhisarspor'a Bosnalı golcü
Akhisarspor, aradığı golcüyü Bosna Hersek'te buldu. Akigolar, Zrinjski Mostar takımından Irfan Hadzic ile prensipte anlaştı. 26 yaşındaki santrfor 6 maçta 2 gol, 1 asist yaparak sezona harika başladı. 1.92 boyundaki golcü, U19 Bosna Hersek takımında da forma giyiyor. Tesislere gelen Hadzic kısa sürede imza atacak.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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