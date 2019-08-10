Süper Lig'den haberler (10.08.2019)

ALTYAPIDAN 5 TAKVİYE YAPTI

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, altyapıdan 5 ismi A Takım'a çıkardı. Tecrübeli hoca Yakup Mert Çakır (20), Erman Vardar (17), Halil İbrahim Sevinç (17), Cenk Şen (18) ve Bünyamin Balcı'ya (19) gelecek sezon forma şansı verme kararı aldı.

FLAVİO RAMOS G.BİRLİĞİ'NDE

G.birliği, Portekiz 2. Lig ekibi Feirense'den Flavio da Silva Ramos'u 1 yıllığına kiraladı. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine ülkesinde Nautico'da başladı. Sambacı, 1 sezon da Paysandu'da kiralık olarak top koşturdu. Geçen sezon Feirense'de 12 maçta 1 gol attı.

BORCUMUZ BULUNMUYOR

Kasımpaşa, kulübün hiç borcunun olmadığını açıkladı. Kulüpten, "Şirketimizin kamuya, finansal kuruluşlara, firmalara ve çalışanlarına herhangi bir borcu yoktur" denildi.

AVRUPA NEDEN OLMASIN

Sivas'ın yeni transferi Caner Osmanpaşa, bu sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak istediklerini açıkladı. Öte yandan Sivas, Kocasinan'dan Muhammed Ergin'i aldı.