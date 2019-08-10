Süper Lig'den haberler (10.08.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Süper Lig'den haberler (10.08.2019)

Süper Lig'den haberler (10.08.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

ALTYAPIDAN 5 TAKVİYE YAPTI
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, altyapıdan 5 ismi A Takım'a çıkardı. Tecrübeli hoca Yakup Mert Çakır (20), Erman Vardar (17), Halil İbrahim Sevinç (17), Cenk Şen (18) ve Bünyamin Balcı'ya (19) gelecek sezon forma şansı verme kararı aldı.

FLAVİO RAMOS G.BİRLİĞİ'NDE
G.birliği, Portekiz 2. Lig ekibi Feirense'den Flavio da Silva Ramos'u 1 yıllığına kiraladı. 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine ülkesinde Nautico'da başladı. Sambacı, 1 sezon da Paysandu'da kiralık olarak top koşturdu. Geçen sezon Feirense'de 12 maçta 1 gol attı.

BORCUMUZ BULUNMUYOR
, kulübün hiç borcunun olmadığını açıkladı. Kulüpten, "Şirketimizin kamuya, finansal kuruluşlara, firmalara ve çalışanlarına herhangi bir borcu yoktur" denildi.

AVRUPA NEDEN OLMASIN
Sivas'ın yeni transferi Caner Osmanpaşa, bu sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmak istediklerini açıkladı. Öte yandan Sivas, Kocasinan'dan Muhammed Ergin'i aldı.

  1. 10.8.2019
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