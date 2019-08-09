Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu. Açılış maçı olan Denizlispor - Galatasaray mücadelesinde Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Kapanış mücadelesi olan Fenerbahçe - Gazişehir BB maçını ise Arda Kardeşler yönetecek.
Süper Lig'in birinci haftasında oynanacak maçların hakemleri şu şekilde;
- 09.08.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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