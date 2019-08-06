Süper Lig'den haberler (06.08.2019)

FERNANDES ATEŞİ

Flaş transferler yapan Gazişehir'in yeni hedefi Manuel Fernandes. Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan 33 yaşındaki Portekizli futbol sihirbazı için temaslar başladı. Lokomotiv Moskova'dan yeni teklif alamayan tecrübeli oyuncunun bonservisinin elinde olması büyük avantaj. Gazişehir çok ısrarcı.

ÇATI DA KAPANDI

Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı her geçen gün daha fazla göz kamaştırıyor. Gece gündüz çalışmaların sürdüğü statta çatı kaplama işi de tamamlanmak üzere. Camia heyecanla bekliyor.

HEDEFİMİZ İLK 10

Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu iddialı konuştu. Çavuşoğlu "Futbolcularımız birbirine alıştı. Ligi ilk 10 içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Transferlerimizi de yaptı" ifadelerini kullandı.

DEVER ORGİLL İDDİALI

Ankaragücü'nün Jamaikalı forveti Dever Orgill, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Yıldız isim "A.Gücü'nün ligi en iyi noktada bitirmesi için her şeyi yapacağım" dedi.

DERBİ HEYECANI

Başkentin iki köklü ekibi Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındraki TSYD Kupası maçının bilet fiyatları belli oldu. Buna göre kale arkaları 20 TL, maraton 25 TL, kapalı 30 TL'den satışa sunulacak.

RİENSTRA, KAYSERİSPOR'A

Sarı-kırmızılılar, orta sahasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Heerenveen'li Ben Rienstra ile büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki futbolcu orta saha dışında savunma ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

NEDELEV, KONYASPOR'A

Yeşil-beyazlı ekip, sol kanat oyuncusu Todor Nedelev'i yine gündemine aldı. Botev Plovdiv stat inşaatını tamamlamak için 26 yaşındaki futbolcusunu satma kararı aldı. Bulgar ekibi, Nedelev için 2 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Konya indirim istiyor.

ANDRADE İÇİN YİĞİDO BASKISI

Sivasspor, forvet arkası için bir süredir oyuncu bakıyordu. Yiğidolar aradıkları ismi Porto'da buldu. Kırmızı-beyazlılar, Fernando Andrade için Portekiz kulübü ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor. 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Porto'ya satın alma opsiyonuyla kiralama formülü sunuldu. Portekiz ekibi ise direkt satmak istiyor. Görüşmeler devam ediyor.

THİAM HAZIR

Kasımpaşa'nın forveti Mame Baba Thiam, Türkiye'de göstereceği performansla Senegal Milli Takımı'na seçilmek istediğini söyledi. Thiam "Lige hazırım, atacağım gollerden çok Kasımpaşa'nın başarısını düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir uyum yakaladık" ifadelerini kullandı.

KAPLAN: İYİYİZ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan sezona hazır olduklarını belirtti. Kaplan "İyi durumdayız. Gençlerbirliği'nin yeri her zaman Süper Lig'dir. Bu takım bir daha alt sıralara oynamamalı" diye konuştu.