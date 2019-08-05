Süper Lig'den haberler (05.08.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Süper Lig'den haberler (05.08.2019)

Süper Lig'den haberler (05.08.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

ALANYA'DA ÇİFTE İMZA

EROL Bulut yönetiminde yeni sezona hazırlanan , ve için imza töreni düzenledi. 'la yollarını ayıran 27 yaşındaki orta saha Musa, istediği takıma geldiğini ifade ederek; "Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi inşallah Alanyaspor formasını en iyi şekilde temsil eder ve milli takıma kadar yükselirim" dedi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon kiralandığı Rize'de 17 maça çıkmıştı. Sağ kanatta görev yapan 25 yaşındaki Onur Bulut ise, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. İnşallah iyi bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA KURA GÜNÜ
ve Yeni Malatya'nın, play-off'taki muhtemel rakipleri bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir, Olympiakos'u elerse Krasnodar- Porto veya C.Brugge-D. Kiev eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak. Avrupa Ligi'nde Partizan'la eşleşen Y. Malatya ise Şampiyonlar Yolu ve olmak üzere ikiye ayrılan UEFA play-off'una Temel Yol'dan seri başı katılacak. Kura çekimi 13.00'te başlayacak.

'AÇIKLAMAM SAPTIRILDI'
Muriç transferiyle ilgili ''tan sponsorluk sözü aldık' diyen başkanı Hasan , sözlerinin amacı dışında kullanıldığını söyledi. Kartal, 'in birçok kulübe sponsorluk verdiğini belirterek, "Çaykur Rize, tüm markalar gibi o bünyedeki şirketleri de reklam verenler arasında görmeyi arzulamaktadır" dedi.?

ANTALYASPOR'A SIRP SOL BEK
Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen 'un, Kızılyıldız forması giyen Milan Rodic'i gündemine aldığı iddia edildi. Sırp basınında çıkan haberlerde, 28 yaşındaki oyuncuya teklif sunan kırmızı-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. Standard Liege'nin de peşinde olduğu Sırp savunmacı, 2017'den beri formasını giydiği Kızılyıldız'da 77 maçta 4 gol, 4 asistle oynarken; milli takımla da 5 karşılaşmaya çıktı.

SCHWECHLEN YOLA ÇIKTI
, sol bek transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan eski oyuncusu Leo Schwechlen, BB 'la yolarını ayırdı. 30 yaşındaki Fransız savunmacının kısa süre içerisinde İzmir ekibine imza atması bekleniyor. 2016-2018 arasında Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon Erzurum'a olan Schwechlen, 34 karşılaşmanın tamamında forma giydi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

ULAŞ ZENGİN UMUTLU
Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Ulaş Zengin, ligi iyi yerde bitireceklerine inandığını belirtti. Kulüpte beklediğinden iyi bir ortam bulduğunu belirten 22 yaşındaki savunmacı, "Ligi iyi yerde noktalayacağımızı düşünüyorum. Umarım ilk hafta taraftarımıza galibiyet hediye ederiz" ifadelerini kullandı.

FATY VE PİNTO GELİYOR
Ankaragücü başkanı , transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yiğiner, geçen yıl da kadroda yer alan Pinto ve Faty'nin gelecek hafta Ankara'da olacağını ve Orgill için de teklifler aldıklarını açıkladı.

PAŞA'DA GÜNDEM TOMASOV
Flaş transferlere imza atan Kasımpaşa'nın, Astana forması giyen Marin Tomasov'a talip olduğu öğrenildi. Sözleşmesi aralık ayında sona erecek 31 yaşındaki sağ kanat, 35 maçta 11 gol ve 15 asistiyle dikkat çekiyor.

  1. 5.8.2019
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