Süper Lig'den haberler (05.08.2019)

ALANYA'DA ÇİFTE İMZA

EROL Bulut yönetiminde yeni sezona hazırlanan Alanyaspor, Musa Çağıran ve Onur Bulut için imza töreni düzenledi. Osmanlıspor'la yollarını ayıran 27 yaşındaki orta saha Musa, istediği takıma geldiğini ifade ederek; "Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi inşallah Alanyaspor formasını en iyi şekilde temsil eder ve milli takıma kadar yükselirim" dedi. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon kiralandığı Rize'de 17 maça çıkmıştı. Sağ kanatta görev yapan 25 yaşındaki Onur Bulut ise, "Çok mutluyum. Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. İnşallah iyi bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA KURA GÜNÜ

Başakşehir ve Yeni Malatya'nın, play-off'taki muhtemel rakipleri bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir, Olympiakos'u elerse Krasnodar- Porto veya C.Brugge-D. Kiev eşleşmelerinin galiplerinden birinin rakibi olacak. Avrupa Ligi'nde Partizan'la eşleşen Y. Malatya ise Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA play-off'una Temel Yol'dan seri başı katılacak. Kura çekimi 13.00'te başlayacak.

'AÇIKLAMAM SAPTIRILDI'

Muriç transferiyle ilgili 'Ali Koç'tan sponsorluk sözü aldık' diyen Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, sözlerinin amacı dışında kullanıldığını söyledi. Kartal, Koç Holding'in birçok kulübe sponsorluk verdiğini belirterek, "Çaykur Rize, tüm markalar gibi o bünyedeki şirketleri de reklam verenler arasında görmeyi arzulamaktadır" dedi.?

ANTALYASPOR'A SIRP SOL BEK

Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen Antalyaspor'un, Kızılyıldız forması giyen Milan Rodic'i gündemine aldığı iddia edildi. Sırp basınında çıkan haberlerde, 28 yaşındaki oyuncuya teklif sunan kırmızı-beyazlıların transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi. Standard Liege'nin de peşinde olduğu Sırp savunmacı, 2017'den beri formasını giydiği Kızılyıldız'da 77 maçta 4 gol, 4 asistle oynarken; milli takımla da 5 karşılaşmaya çıktı.

SCHWECHLEN YOLA ÇIKTI

Göztepe, sol bek transferinde mutlu sona bir adım daha yaklaştı. Sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan eski oyuncusu Leo Schwechlen, BB Erzurum'la yolarını ayırdı. 30 yaşındaki Fransız savunmacının kısa süre içerisinde İzmir ekibine imza atması bekleniyor. 2016-2018 arasında Göztepe'de forma giyen ve geçen sezon Erzurum'a transfer olan Schwechlen, 34 karşılaşmanın tamamında forma giydi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.

ULAŞ ZENGİN UMUTLU

Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Ulaş Zengin, ligi iyi yerde bitireceklerine inandığını belirtti. Kulüpte beklediğinden iyi bir ortam bulduğunu belirten 22 yaşındaki savunmacı, "Ligi iyi yerde noktalayacağımızı düşünüyorum. Umarım ilk hafta taraftarımıza galibiyet hediye ederiz" ifadelerini kullandı.

FATY VE PİNTO GELİYOR

Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yiğiner, geçen yıl da kadroda yer alan Pinto ve Faty'nin gelecek hafta Ankara'da olacağını ve Orgill için de teklifler aldıklarını açıkladı.

PAŞA'DA GÜNDEM TOMASOV

Flaş transferlere imza atan Kasımpaşa'nın, Astana forması giyen Marin Tomasov'a talip olduğu öğrenildi. Sözleşmesi aralık ayında sona erecek 31 yaşındaki sağ kanat, 35 maçta 11 gol ve 15 asistiyle dikkat çekiyor.