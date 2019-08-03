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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Ve mutlu son

Ve mutlu son

TFF Başkanı ile yayıncı kuruluş CEO’su Al-Obaidly müjdeli haberi verdi. 410 milyon dolarlık 3 yıllık anlaşma 5.80’lik döviz kurundan sabitlendi. Kulüplerin kaybının ise yaklaşık 60 milyon TL olacağı öğrenildi

Futbol ailesini günlerdir meşgul eden yayın sorunu çözüldü. Kulüpler, TFF ve yayıncı kuruluş, 3 yıllığına yeni sözleşmeyi imzaladı. Gün içinde Kulüpler Birliği ve TFF bir toplantı yapmış, Başkan , "Yayıncı kuruluşla son görüşmeleri yapıp, en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı ilan edeceğiz" demişti. Bu gelişmeler üzerine dün akşam üstü Nihat Özdemir ve yayıncı kuruluş CEO'su Yousef Al-Obaidly kamuoyuna müjdeli haberi verdi.

DAHA UZUN SÜRE KALMAK İSTİYORUZ?
Başkan Özdemir, "Digiturk ile tüm tarafların en önemsediği konu olan herkes için finansal istikrar ortamının oluşacağı bir anlaşmaya vardığımız için çok memnunuz. Kur sabitleme oranlarının adil olması nedeniyle de Digiturk'e teşekkür ediyoruz" dedi. Al-Obaidly ise, "Daha da uzun süre kalmak istiyoruz. Aynı zamanda böyle bir futbol ligini sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da yayınlayacağımız için çok mutluyuz" diye konuştu. 410 milyon dolarlık anlaşma 5.80 döviz kurundan sabitlendiği, kulüplerin kaybının yaklaşık 60 milyon TL olacağı öğrenildi.

İLK ANLAŞMA: 500 milyon dolar x 5.60 = 2.8 Milyar TL
REVİZE ANLAŞMA: 250 milyon x 3.80 = 950 milyon TL + 250 milyon dolar x 5.60= 1.4 Milyar TL
(TOPLAM : 2 milyar 350 milyon TL)
YENİ ANLAŞMA:410 milyon dolar x 5.80 = 2 milyar 296 milyon TL
  1. 3.8.2019
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