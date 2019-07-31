Süper Lig'de günün özeti! (30.07.19)

ORIGI İDDİASI HEYECAN YARATTI

Rizespor'un Muriç'in F.Bahçe'ye gitmesiyle oluşan golcü boşluğunu Liverpool'un Belçikalı yıldızı Origi ile doldurmak istediği ve temas kurduğu öne sürüldü. Liverpool'un Tottenham'ı 2-0'la devirdiği Şampiyonlar Ligi finalinde 2. golü atan 24 yaşındaki santrfor, İngiliz devinde sezonu 22 maçta 8 golle tamamladı.



STOPER VIEIRA BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir, Portekizli futbolcu Luis Miguel Vieira Silva'yı kadrosuna dahil etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon La Liga 2'de CD Lugo'da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sol ayaklı stoper olan Vieira, 34 maçta oynarken 1 de gol kaydetti.?



RİZE-ANTALYA YENİŞEMEDİ: 2-2

Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Rizespor ile Antalyaspor, özel maçta karşılaştı. Tüm gollerin ilk yarıda atıldığı mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Akdeniz ekibi, 2'de Mukairu'nun golüyle öne geçti. El Kabir 10'da beraberliği sağladı. Samudio, 23'te Atmaca'yı 2-1 üstünlüğe taşıdı. Antalya'da Chico, 38'de sonucu ilan etti.



GÖZTEPE'DE LEO DÖNÜYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, eski oyuncusu Leo Schwechlen'le imzaya hazırlanıyor. Geçen sezon Erzurum'daki Fransız sol bekle anlaşan Göz-Göz, bonservisini almasını bekliyor. İzmir ekibinde 2 sezonda 60 maçta oynayan 30 yaşındaki savunmacı, geçen sezon ise 34 maçın tümünde 90 dakika görev aldı



GAZİŞEHİR'DE BONY BOMBASI

Transferin flaş ekibi Gazişehir, bir sürpriz transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Kırmızı- siyahlılar'ın, daha önce birçok Türk takımıyla adı geçen Bony'yle el sıkıştığı öğrenildi. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından bonservisi elindeki 30 yaşındaki Fildişili golcünün imzaya geleceği bildirildi.



MALATYA ÇOK İDDİALI

Y.Malatya Sportif Direktörü Ali Ravcı, Avrupa Ligi'nde 2-2'nin rövanşında Olimpija'dan turla döneceklerinin sözünü verdi. Ravcı, "İlk maçtakinden daha iyi bir takım izleteceğimizi söyleyebilirim. Tur için sahaya çıkacağız" dedi.



KONGREDE OLAY

Ankaragücü'nde, seçimli genel kurul öncesinde salon dışında olaylar çıktı. Olaylı kongreye tek aday olarak giren mevcut Başkan Mehmet Yiğiner, 498 oyla yeniden başkanlığa seçildi.



HEDEF AVRUPA

Konya'nın Sırp orta sahası Jevtovic, yeni sezondan umutlu. 26 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezondan daha iyi performans sergileyeceğimize inanıyorum. Hedefimiz tabii ki de Avrupa" dedi.