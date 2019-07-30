Süper Lig'den haberler (30.07.2019)

YİĞİDO'DAN GEÇİT YOK

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Sivasspor, Ajax'la özel maçta karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalarak tarih yazan rakibi karşısında 39'da Mert Hakan Yandaş'ın golüyle öne geçen Yiğidolar, devreyi 1-0'lık üstünlükle kapattı. Ajax, 75'te Huntelaar ile beraberliği sağlarken; karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden kaleci Samassa ilk kez görücüye çıkarken; Appindangoye,Goiano, Cofie, Yatabare ve Caner Osmanpaşa da forma şansı buldu. Sivasspor, önceki hazırlık maçında da Vitesse ile 1-1 berabere kalmıştı.

GÜNEŞ TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Sivasspor- Ajax mücadelesini takip edenler arasındaydı. Güneş, karşılaşma öncesinde Yiğido'nun hocası Rıza Çalımbay ile bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

GENÇLERBİRLİĞİ SKORU KORUYAMADI

Hazırlıklarını Bolu'da sürdüren G.Birliği, özel maçta Azerbaycan'ın Sumqayıt takımıyla karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar, Zargo Toure'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Sumqayıt'ta Yunanov 46'da durumu eşitledi. Başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. G.Birliği önceki maçlarda Hatay (2-1) ve Akhisar'ı (3-2) yenerken; Antalya (1-1) berabere kalmıştı.

ANKARAGÜCÜ'NDE İKİ ADAY VAR

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul bugün gerçekleştirilecek. Çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek kongre, saat 14.00'te başlayacak. Genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Yiğiner ile adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ'ın başkanlık için yarışması bekleniyor.

MALATYA İNANÇLI

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi eleme turuna katılan Yeni Malatya, Olimpija Ljubljana karşısında ilk maçta alınan 2-2'lik beraberliğe rağmen 3. tura kalacağına inanıyor. Bugün Slovenya'ya hareket edecek sarı-kırmızılı ekibin basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Perşembe günü turu geçeceğiz. Hedefimiz değişmedi UEFA'da gruplara kalacağız. Tüm futbolseverlere grup maçlarına kadar seyri güzel mücadeleler izleteceğiz" dedi. Çelikel, ligdeki hedeflerinin de en az 5.'lik olduğunu ifade etti.

BERGDICH DE BİTTİ

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, transfere doymuyor. Son olarak Bakary Sako'yu kadrosuna katan Horoz, Belenenses'de forma giyen Zakarya Bergdich ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi'nde 28 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki Faslı oyuncu, sol bek ve sol kanat pozisyonlarında görev yapıyor.

PEKTEMEK RESMEN PAŞA' DA

Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'ya imza attı. Dün sabah sağlık kontrollerinden geçen 31 yaşındaki forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon ligde 18 maçta 5 gol, 1 asistle oynarken; Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmada 2 asist yaptı.

ALANYA'YI TERCİH ETTİM

Alanyaspor, İspanyol ekibi Deportivo'nun sağ beki Juanfran'ı 2+1 yıllığına renklerine bağladı. Buraya gelmeyi çok istediğini belirten 32 yaşındaki İspanyol sağ bek, "Çok fazla teklif olmasına rağmen özellikle projesine inandığım Alanyaspor'u seçtim. Çok iyi bir ekip yapmışlar. Özgüvenim yüksek geldim ve Alanya'yı daha iyi bir kulüp yapmak için buradayım" diye konuştu. Emre Çolak'ın yakın arkadaşı olduğunu belirten Juanfran, "Deportivo'da beraber oynadık. Lig hakkında çok fazla bilgim var. Önceden de gelebilirdim ama kısmet bugüneymiş" ifadelerini kullandı.

PONCK BAŞAKŞEHİR'DE

Savunmaya takviye için araşıylarını sürdüren Başakşehir, geçen sezon Portekiz ekibi Desportivo Aves'te forma giyen Yeşil Burun Adalı stoper Carlos dos Santos Rodrigues ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 'Ponck' lakaplı 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 36 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Öte yandan İstanbul ekibi, Portekizli stoper Miguel Vieira'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İspanya 2. Lig ekibi Lugo forması giyen 28 yaşındaki oyuncunun transferi için 1.5 milyon euro'ya anlaşan Başakşehir'in, sonraki satıştan da yüzde 20 pay vereceği ifade edildi.

'SAHADA HER ŞEY FARKLI'

Başakşehir'in yeni golcüsü Norveçli Gulbrandsen, Kuzeyin kralı sadece benim' diyen yakın arkadaşı Martin Linnes'e yanıt verdi. 24 yaşındaki oyuncu, "Linnes ile karşılaşmamız çok eğlenceli olacak. Sahaya çıktığımız zaman arkadaşlık bitecek" ifadelerini kullandı.

ABDENNOUR ÇOK MUTLU

Kayserispor'un yeni transferi Abdennour, Müslüman bir ülkeye geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Tunuslu stoper, "Türkiye benim için yeni bir ortam. Burada yeni başarılara imza atacağım. Çok güzel bir ortam var. Umarım çok büyük başarılara imza atarız" diye konuştu.