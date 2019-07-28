Süper Lig'den haberler (28.07.2019)

ALANYASPOR COŞTU

Alanyaspor Almanya'nın Braunschweig takımından kanat oyuncusu Onur Bulut'u transfer etti. 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Geçen sezon 25 maça çıkan Bulut; 2 gol, 2 asist yaptı. İkinci transfer ise geçen sezon Leganes'de kiralık oynayan Deportivo'nun sağ beki Juanfran oldu. 2 yıllığına anlaşılan 30 yaşındaki İspanyol oyuncu, bugün Alanya'ya gidecek. Juanfran 26 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.

ZENGIN G.ANTEP!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Altay'ın defans oyuncusu Ulaş Zengin'i renklerine bağladı. 22 yaşındaki defans oyuncusu ile 3 yıllığına prensipte anlaşan Gazişehir, İzmir ekibiyle de el sıkıştı. Yetenekli futbolcunun ilerleyen günlerde kırmızı-siyahlılar ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Transfer dönemi boyunca ismi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi dev ekiplerle anılan Ulaş için 400 bin euro ödeneceği öğrenildi. Altay altyapısında yetişen Ulaş, geçen sezon siyah-beyazlı forma ile 18 maçta forma giyse de skora katkı sağlayamadı.

PEKTEMEK KASIMPAŞA'DA

Beşiktaş'tan ayrılan Mustafa Pektemek, Kasımpaşa'ya katıldı. 30 yaşındaki futbolcu, 2 yıllık sözleşme imzaladı ve takımının Avusturya'da bulunan kampına dahil oldu. 2011'de G.Birliği'nden Beşiktaş'a 4 milyon euro'ya gelen Pektemek, geçen yıl 18 maça çıktı.

HUGO RODELLEGA RÜZGARI ESİYOR

Afyon'da çalışmalarını sürdüren Denizlispor'da yeni transfer Hugo Rodallega yüzleri güldürdü. Altay ile yapılan ilk hazırlık maçında siftahı yapan Kolombiyalı yıldız, 2-1 kazanılan Eskişehir karşısında ise 2 kez fileleri havalandırdı. 34 yaşındaki yıldız, uyum sorununu çabuk atlattı.

CESAR FİLHO YOLA ÇIKTI

Çaykur Rizespor'un anlaştığı Nacional'in stoperi Julio Cesar Filho yola çıktı. 24 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon 29 maça çıktı ve 2 gol attı. 1.89'luk Cesar hava toplarında etkili.

CRIVELLI IMZALADI

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Plzen- Olimpiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Başakşehir, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Aziz Behich, Muhammet Demir, Gulbrandsen, Furkan Soyalp ve Azubuike'yi transfer eden turuncu- lacivertliler, Fransız ekibi Caen'den golcü Enzo Crivelli'yi de 4 yıllığına kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Fransız santrfor için 2.7 milyon euro ödenecek. Geçen sezon Caen'de 35 maça çıkan Crivelli; 6 gol, 1 asist yaptı. İstanbul temsilcisi, Portekiz'de Desportivo Aves'te top koşturan 24 yaşındaki stoper Carlos Rodrigues (Ponck) ile de büyük oranda anlaşmaya vardı. Geçen sezon 36 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Yeşil Burun Adalı futbolcu 1.83 boyunda.