Süper Lig'den haberler (26.07.2019)

JUANFRAN BOMBASI!

Alanyaspor transfer çalışmalarına hız verdi. Turuncu-yeşilliler aradığı sağ beki İspanya'da buldu. İspanya 2. Lig ekibi Deportivo'dan Juan Francisco Moreno Fuertes ile anlaşan turuncuyeşillilerin, 30 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 3 yıllık anlaştığı öğrenildi.

GEVREK'TEN MÜJDE

TFF İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Y.Malatya Başkanı Adil Gevrek, futbol söyleşinde gençlerle buluştu. Başkan Gevrek, 2-3 transfer daha yapacaklarını müjdeledi.

ALANYA'DAN, GAZİŞEHİR'E 4 GOL

Alanyaspor ile ligin yeni ekibi Gazişehir, hazırlık maçında karşılaştı. Akdeniz ekibi, kırmızı-siyahlılar karşısında 4-0 galip geldi. Turuncu-yeşillilerin gollerini Efecan, Cisse (2) ve yeni transfer Bakasetas kaydetti.

ENZO CRİVELLİ BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. Turuncu-lacivertliler, Fransa'da geçen sezon küme düşen Caen'den Enzo Crivelli'yle anlaştı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen 24 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

4 FUTBOLCU DENENİYOR

Hollanda'da hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, daha önce Liverpool'da oynayan forvet Samed Yeşil'le birlikte 3 futbolcuyu denemeye aldı. Orta sahada oynayan gurbetçiler Enes Çınar, Samet Öztoprak ve Hazar Torunoğulları da denenen diğer isimler.

KAYSERİ 30 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Kayserispor'da kombine bilet satışı başladı. Taraftardan Sorumlu Yönetici Süleyman Akın, ilk maçları olan Alanya karşısında 30 bin kişiye oynamak istediklerini belirtti. Kombineler 100 TL ile 500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

'EN İYİSİ GELECEK'

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, transfer bekleyen camiaya müjde verdi. Kartal, "Taraftarlarımız merak etmesinler elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Rizespor'a faydalı olacak çok iyi oyuncular için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYODE ANTEP YOLUNDA

Transferin hareketli kulübü Gazişehir'in, Ukrayna'da Shakhtar'da oynayan golcü Olarenwaju Kayode'yle anlaştığı öğrenildi. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 26 yaşındaki Nijeryalı santrforun transferinin kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi. Kayode, geçen sezon Ukrayna devinde 16 maçta 1 gol, 1 asistle bekleneni veremedi. Avusturya'da iki kez gol krallığı yaşadı. Shakhtar'la 1 lig, 2 kupa şampiyonluğu tattı.

ANKARAGÜCÜ BERABERE KALDI

Hazırlıklarını sürdüren Ankaragücü, TFF 1. Lig takımı Altınordu'yla özel maçta karşılaştı. Maçta iki kez geriye düşen sarı-lacivertliler, Orgill ve İlhan Parlak'ın golleriyle eşitliği sağladı. Altınordu'nun golleri Fatih Aktay'dan geldi.

GÖZTEPE'DEN YENİ FORMA

Göztepe, yeni formalarını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla tanıttı. Yasin Öztekin, Jerome ve Titi'nin de rol aldığı video, yapımı devam eden yeni statta çekildi. Göz-Göz, sarı- kırmızı çubuklu, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç adet forma giyecek.

YENİ STATTA SONA DOĞRU

Göztepe'nin Süper Lig'in ikinci yarısına yetişmesi beklenen stadyumunda çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Yaklaşık yüzde 70'i tamamlanan yeni stadyumda çatı montajı büyük oranda biterken, Eylül ayında çim serme işleminin yapılması bekleniyor.