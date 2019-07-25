Süper Lig'de günün özeti! (24.07.19)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Gazişehir Gaziantep, uzun süredir ilgilendiği Güray Vural transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-siyahlılar, Akhisar'ın sol kanadıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı.
KASIMPAŞA KASAYI DOLDURDU
Trezeguet'i ?Aston Villa'ya 10 milyon euro'ya satarak kasasını dolduran Kasımpaşa, 2012'den bu yana mücadele ettiği Süper Lig'de, izlediği transfer politikası ile diğer kulüplere de örnek oldu. Lacivert-beyazlılar, son 4 sezonda transferde 15 milyon 310 bin euro'luk bir kar elde etti.
MERT BEKLEMEDE
Başakşehir'in ?milli kalecisi Mert Günok, takımın hedefi ve transferiyle ilgili konuştu. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Hedefimiz yine şampiyonluk. 1 yıl kontratım kaldı, kader bizi nereye götürecek bilmiyorum" diye konuştu.
MUSTAPHA YATABARE, SİVASSPOR'DA
Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Konyaspor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Malili golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de Trabzonspor ve Karabükspor formaları da giyen Yatabare, geçtiğimiz sezon oynadığı 29 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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