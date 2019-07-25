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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'de günün özeti! (24.07.19)

Süper Lig'de günün özeti! (24.07.19)

Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

GÜRAY VURAL GAZİŞEHİR'DE
Gazişehir Gaziantep, uzun süredir ilgilendiği Güray Vural transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-siyahlılar, Akhisar'ın sol kanadıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 2 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

KASIMPAŞA KASAYI DOLDURDU
Trezeguet'i ?'ya 10 milyon euro'ya satarak kasasını dolduran , 2012'den bu yana mücadele ettiği 'de, izlediği politikası ile diğer kulüplere de örnek oldu. Lacivert-beyazlılar, son 4 sezonda transferde 15 milyon 310 bin euro'luk bir kar elde etti.

MERT BEKLEMEDE
'in ?milli kalecisi , takımın hedefi ve transferiyle ilgili konuştu. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, "Hedefimiz yine şampiyonluk. 1 yıl kontratım kaldı, kader bizi nereye götürecek bilmiyorum" diye konuştu.

MUSTAPHA YATABARE, SİVASSPOR'DA
, 'yi renklerine bağladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Malili golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 'de ve formaları da giyen Yatabare, geçtiğimiz sezon oynadığı 29 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
  1. 25.7.2019
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