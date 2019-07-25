PSG'den Choupo Moting Türk kulüplerine önerildi! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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'den Choupo Moting Türk kulüplerine önerildi! haberleri...

PSG'den Choupo Moting Türk kulüplerine önerildi! Son dakika transfer haberleri...

2018 yılında Stoke City'den ayrıldıktan sonra 'e olan yeni sezonda kesin olarak takımdan ayrılacak. PSG'de kadroda düşünülmeyen Choupo-Moting menajerler tarafından ve 'e önerildi.

'de kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki Choupo Moting menajerler aracılığıyla Türk kulüplerine önerildi.

Fransız basınında Le10Sport'un haberine göre, menajer aracılığıyla ve 'ye önerildi. Ancak 30 yaşındaki futbolcu PSG'den aldığı maaşı bırakmak istemediği için başka bir takıma olma fikrine sıcak bakmıyor. Bu yüzden Choupo-Moting'in öncesi transferi karmaşık bir hal aldı. PSG yönetimi ise 30 yaşındaki futbolcunun durumu için çözüm yolları arıyor.

CHOUPO-MOTING KİMDİR?

30 yaşındaki Choupo-Moting forvet mevkinde forma giyiyor. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Choupo-Moting, kariyerinde daha önce Stoke City, Schalke, Mainz, Hamburg ve Nürnberg takımlarında forma giydi. Choupo-Moting geçen sezon ligde 22 maçta 790 dakika süre aldı ve 3 gol attı.

  1. 25.07.2019
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