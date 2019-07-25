PSG'den Choupo Moting Türk kulüplerine önerildi! Son dakika transfer haberleri...

PSG'de kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki Choupo Moting menajerler aracılığıyla Türk kulüplerine önerildi.

Fransız basınında Le10Sport'un haberine göre, Choupo-Moting menajer aracılığıyla Çin ve Türkiye'ye önerildi. Ancak 30 yaşındaki futbolcu PSG'den aldığı maaşı bırakmak istemediği için başka bir takıma transfer olma fikrine sıcak bakmıyor. Bu yüzden Choupo-Moting'in yeni sezon öncesi transferi karmaşık bir hal aldı. PSG yönetimi ise 30 yaşındaki futbolcunun durumu için çözüm yolları arıyor.

CHOUPO-MOTING KİMDİR?

30 yaşındaki Choupo-Moting forvet mevkinde forma giyiyor. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Choupo-Moting, kariyerinde daha önce Stoke City, Schalke, Mainz, Hamburg ve Nürnberg takımlarında forma giydi. Choupo-Moting geçen sezon ligde 22 maçta 790 dakika süre aldı ve 3 gol attı.