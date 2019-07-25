PSG'den Choupo Moting Türk kulüplerine önerildi! Son dakika transfer haberleri...
2018 yılında Stoke City'den ayrıldıktan sonra PSG'e transfer olan Choupo-Moting yeni sezonda kesin olarak takımdan ayrılacak. PSG'de kadroda düşünülmeyen Choupo-Moting menajerler tarafından Türkiye ve Çin'e önerildi.
PSG'de kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki Choupo Moting menajerler aracılığıyla Türk kulüplerine önerildi.
Fransız basınında Le10Sport'un haberine göre, Choupo-Moting menajer aracılığıyla Çin ve Türkiye'ye önerildi. Ancak 30 yaşındaki futbolcu PSG'den aldığı maaşı bırakmak istemediği için başka bir takıma transfer olma fikrine sıcak bakmıyor. Bu yüzden Choupo-Moting'in yeni sezon öncesi transferi karmaşık bir hal aldı. PSG yönetimi ise 30 yaşındaki futbolcunun durumu için çözüm yolları arıyor.
CHOUPO-MOTING KİMDİR?
30 yaşındaki Choupo-Moting forvet mevkinde forma giyiyor. PSG ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Choupo-Moting, kariyerinde daha önce Stoke City, Schalke, Mainz, Hamburg ve Nürnberg takımlarında forma giydi. Choupo-Moting geçen sezon ligde 22 maçta 790 dakika süre aldı ve 3 gol attı.
- 25.07.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
PSG'den Choupo Moting Türk kulüplerine önerildi! Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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