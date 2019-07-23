Süper Lig haberleri (23.07.2019)
Yeni sezona Afyonkarahisar'da hazırlanan Göztepe'de, Lamine Gassama'nın Afrika Kupası'ndaki performansı yüzleri güldürdü. Senegal formasıyla final çıkma başarısı gösteren 30 yaşındaki sağ bek için teklifler geldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetiminin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gassama'yı takımda tutacağı ifade edildi.
Mensah açık kapı bıraktı
Kayserispor'un Ganalı orta sahası Bernard Mensah, "Şu anda takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Gelecekte ne olur bilinmez" diyerek transfer için açık kapı bıraktı. Adı G.Saray ve F.Bahçe'yle anılan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 28 maçta attığı 4 golün ardından, 3.6 milyon euro'ya A. Madrid'den transfer edilmişti.
Daci 3 yıl daha Konyaspor'da
Konyaspor, genç forveti Erdon Daci'yle nikah tazeledi. U21 takımında forma giyen Makedon forvet, 3 yıllık yeni kontrata imza attı. Aykut Kocaman ve takım arkadaşlarının kendisine çok inandığını belirten 21 yaşındaki oyuncu, ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Geçtiğimiz sezon U21 Ligi'nde 18 maçta 8 gol atan Daci, Süper Lig'de ise 2 karşılaşmada kadroda yer almıştı.
Alper'de kötü haber
Transferde sessiz kalan Sivasspor, uzun süredir peşinde olduğu Alper Potuk transferini askıya aldı. F.Bahçe'den ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki oyuncudan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk defterini kapattıklarını belirtirken; takımda 16 oyuncu bulunduğunu ve takviye yapmaları gerektiğini hatırlattı.
Antalya tam gaz
Yeni sezona Bolu'da hazırlanan Antalyaspor dün iki grup halinde çalıştı. Bir grup teknik heyetin de katılımıyla teknik ve taktik antrenmanı gerçekleştirirken; diğer oyuncular kuvvet çalışması yaptı. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, bugün 16.30'da Alanyaspor'la karşılaşacak. Antalyaspor, ilk hazırlık maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmıştı.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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