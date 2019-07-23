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Süper Lig haberleri (23.07.2019)

Süper Lig haberleri (23.07.2019)
Gassama'ya teklif yağıyor
Yeni sezona Afyonkarahisar'da hazırlanan 'de, Lamine Gassama'nın 'ndaki performansı yüzleri güldürdü. Senegal formasıyla final çıkma başarısı gösteren 30 yaşındaki sağ bek için teklifler geldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetiminin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gassama'yı takımda tutacağı ifade edildi.

Mensah açık kapı bıraktı
Kayserispor'un Ganalı orta sahası Bernard Mensah, "Şu anda takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Gelecekte ne olur bilinmez" diyerek transfer için açık kapı bıraktı. Adı G.Saray ve F.Bahçe'yle anılan 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon 28 maçta attığı 4 golün ardından, 3.6 milyon euro'ya A. Madrid'den transfer edilmişti.

Daci 3 yıl daha Konyaspor'da
Konyaspor, genç forveti Erdon Daci'yle nikah tazeledi. U21 takımında forma giyen Makedon forvet, 3 yıllık yeni kontrata imza attı. Aykut Kocaman ve takım arkadaşlarının kendisine çok inandığını belirten 21 yaşındaki oyuncu, ligin başlamasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Geçtiğimiz sezon U21 Ligi'nde 18 maçta 8 gol atan Daci, Süper Lig'de ise 2 karşılaşmada kadroda yer almıştı.

Alper'de kötü haber
Transferde sessiz kalan , uzun süredir peşinde olduğu Alper Potuk transferini askıya aldı. F.Bahçe'den ayrılması gündemde olan 27 yaşındaki oyuncudan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk defterini kapattıklarını belirtirken; takımda 16 oyuncu bulunduğunu ve takviye yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Antalya tam gaz
Yeni sezona Bolu'da hazırlanan dün iki grup halinde çalıştı. Bir grup teknik heyetin de katılımıyla teknik ve taktik antrenmanı gerçekleştirirken; diğer oyuncular kuvvet çalışması yaptı. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, bugün 16.30'da 'la karşılaşacak. Antalyaspor, ilk hazırlık maçında ile 1-1 berabere kalmıştı.
  1. 23.7.2019
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