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haberleri (20.07.2019)

Süper Lig haberleri (20.07.2019)
Son olarak Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlayan Kasımpaşa, Bursaspor'dan ayrılan 'yla da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon 'de 32 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan 26 yaşındaki oyuncu, Timsah lige veda edince ayrılmıştı.

Ufuk Ceylan Malatya'da
Malatyaspor transfere doymuyor... , Jahovic, Fofana, Hadebe ve Guilherme gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak Alanyaspor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi 'la da 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Horoz, Ömer'le temas kurdu
Transferin hızlı ekibi Denizlispor, G.Saray'ın sol beki için atağa kalktı. 27 yaşındaki milli oyuncuyla temas kuran yeşil-siyahlıların olumlu yanıt aldığı belirtildi. 2021'e kadar kontratı bulunan Ömer, geçen sezon 24 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.

İşcan'ın yerine Arıkan geldi
Kayserispor kaval kemiği kırılan kaleci 'ın yerine eski oyuncusu Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı. 2014-2015'te sarı-kırmızılı formayla 24 maça çıkan 37 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon 21 maçta görev yaptığı Gençlerbirliği'yle Süper Lig'e yükseldi.

Cenk Gönen Başakşehir'e
Okan Buruk'lu Başakşehir'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İstanbul ekibinin, geçtiğimiz iki sezonda resmi maçı bulunmayan milli kaleci Cenk Gönen'le ilgilendiği iddia edildi. 2017'de Malaga'ya imza attıktan sonra ortadan kaybolan 31 yaşındaki eldiven, son resmi karşılaşmasına 2017'de G.Saray forması giyerken çıkmıştı.

Ankaragücü'ne yeni sponsor
Ankaragücü, Beypazarı Maden Suyu ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve firmaya teşekkür eden sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, "Ankara'nın iki büyük markası Ankaragücü ve Beypazarı Maden Suyu arasında yapılan anlaşma camiamız için hayırlı olsun. Yeni sezonda da reklam sponsorluğu anlaşmalarımıza devam edeceğimizin bilgisini aktarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 20.7.2019
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