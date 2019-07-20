Süper Lig haberleri (20.07.2019)
Son olarak Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlayan Kasımpaşa, Bursaspor'dan ayrılan Aytaç Kara'yla da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan 26 yaşındaki oyuncu, Timsah lige veda edince ayrılmıştı.
Ufuk Ceylan Malatya'da
Malatyaspor transfere doymuyor... Gökhan Töre, Jahovic, Fofana, Hadebe ve Guilherme gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak Alanyaspor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Ufuk Ceylan'la da 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Horoz, Ömer'le temas kurdu
Transferin hızlı ekibi Denizlispor, G.Saray'ın sol beki Ömer Bayram için atağa kalktı. 27 yaşındaki milli oyuncuyla temas kuran yeşil-siyahlıların olumlu yanıt aldığı belirtildi. 2021'e kadar kontratı bulunan Ömer, geçen sezon 24 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.
İşcan'ın yerine Arıkan geldi
Kayserispor kaval kemiği kırılan kaleci Eray İşcan'ın yerine eski oyuncusu Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı. 2014-2015'te sarı-kırmızılı formayla 24 maça çıkan 37 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon 21 maçta görev yaptığı Gençlerbirliği'yle Süper Lig'e yükseldi.
Cenk Gönen Başakşehir'e
Okan Buruk'lu Başakşehir'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İstanbul ekibinin, geçtiğimiz iki sezonda resmi maçı bulunmayan milli kaleci Cenk Gönen'le ilgilendiği iddia edildi. 2017'de Malaga'ya imza attıktan sonra ortadan kaybolan 31 yaşındaki eldiven, son resmi karşılaşmasına 2017'de G.Saray forması giyerken çıkmıştı.
Ankaragücü'ne yeni sponsor
Ankaragücü, Beypazarı Maden Suyu ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve firmaya teşekkür eden sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, "Ankara'nın iki büyük markası Ankaragücü ve Beypazarı Maden Suyu arasında yapılan anlaşma camiamız için hayırlı olsun. Yeni sezonda da reklam sponsorluğu anlaşmalarımıza devam edeceğimizin bilgisini aktarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Ufuk Ceylan Malatya'da
Malatyaspor transfere doymuyor... Gökhan Töre, Jahovic, Fofana, Hadebe ve Guilherme gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak Alanyaspor forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Ufuk Ceylan'la da 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Horoz, Ömer'le temas kurdu
Transferin hızlı ekibi Denizlispor, G.Saray'ın sol beki Ömer Bayram için atağa kalktı. 27 yaşındaki milli oyuncuyla temas kuran yeşil-siyahlıların olumlu yanıt aldığı belirtildi. 2021'e kadar kontratı bulunan Ömer, geçen sezon 24 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.
İşcan'ın yerine Arıkan geldi
Kayserispor kaval kemiği kırılan kaleci Eray İşcan'ın yerine eski oyuncusu Hakan Arıkan'ı kadrosuna kattı. 2014-2015'te sarı-kırmızılı formayla 24 maça çıkan 37 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon 21 maçta görev yaptığı Gençlerbirliği'yle Süper Lig'e yükseldi.
Cenk Gönen Başakşehir'e
Okan Buruk'lu Başakşehir'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İstanbul ekibinin, geçtiğimiz iki sezonda resmi maçı bulunmayan milli kaleci Cenk Gönen'le ilgilendiği iddia edildi. 2017'de Malaga'ya imza attıktan sonra ortadan kaybolan 31 yaşındaki eldiven, son resmi karşılaşmasına 2017'de G.Saray forması giyerken çıkmıştı.
Ankaragücü'ne yeni sponsor
Ankaragücü, Beypazarı Maden Suyu ile 1 yıllık reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve firmaya teşekkür eden sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, "Ankara'nın iki büyük markası Ankaragücü ve Beypazarı Maden Suyu arasında yapılan anlaşma camiamız için hayırlı olsun. Yeni sezonda da reklam sponsorluğu anlaşmalarımıza devam edeceğimizin bilgisini aktarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 20.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mesut Özil'den 'sarı saç' açıklaması
Toplam 1
Yorum
abcd Tam uzaylı olmuş şimdi
-
‘Harry Potter büyü yaptı’
Toplam 1
Yorum
filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
-
Cimbom’a yakın
Toplam 1
Yorum
mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
Süper Lig haberleri (20.07.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.