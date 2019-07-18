Tunuslu Çapa

Sezon biter bitmez teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirerek planlı bir şekilde yola koyulan Yeni Malatyaspor, transfer taarruzuna geçti. Son olarak Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Töre'yi bedelsiz kadrosuna katan sarı-siyahlılar, Tunuslu milli futbolcu Ghaylene Chaalali'yi resmi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye davet etti. Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali'nin kulübünün yapmış olduğu yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ifade edildi.

25 YAŞINDA 7 KUPA KAZANDI

Futbola Esperance'da başlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu burada 7 kupa kazandı. 1 kez yılın futbolcusu seçilen Chaalali'nin yarına kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bonservisi elinde olan Chaalali ile sarısiyahlı kulübün ön anlaşma sağladığı ve Tunuslu futbolcuyla İstanbul'da resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geçen sezon 29 maçta 2 asist yapıp, 5 sarı kart gören Chaalali'nin defansif özellikleri nin ön plana çıktığı belirtildi.