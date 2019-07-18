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18 Temmuz 2019, Perşembe
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Tunuslu Çapa

Tunuslu Çapa

Avrupa Ligi’ne katılmak isteyen sarı-siyahlılar, 25 yaşındaki ön liberoyu renklerine katmak üzere. Kulübü Esperance ile anlaşamayan Chaalali yarın ’a geliyor.

Sezon biter bitmez teknik direktörlük koltuğuna 'ı getirerek planlı bir şekilde yola koyulan , transfer taarruzuna geçti. Son olarak 'tan ayrılan 'yi bedelsiz kadrosuna katan sarı-siyahlılar, Tunuslu milli futbolcu 'yi resmi sözleşme imzalamak için 'ye davet etti. Tunus 1. Lig takımlarından Esperance formasını giyen Ghaylene Chaalali'nin kulübünün yapmış olduğu yeni sözleşme teklifini kabul etmediği ifade edildi.

25 YAŞINDA 7 KUPA KAZANDI
Futbola Esperance'da başlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu burada 7 kupa kazandı. 1 kez yılın futbolcusu seçilen Chaalali'nin yarına kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bonservisi elinde olan Chaalali ile sarısiyahlı kulübün ön anlaşma sağladığı ve Tunuslu futbolcuyla 'da resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geçen sezon 29 maçta 2 asist yapıp, 5 sarı kart gören Chaalali'nin defansif özellikleri nin ön plana çıktığı belirtildi.

  1. 18.7.2019
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