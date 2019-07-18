Süper Lig'den haberler (18.07.2019)

ANKARAGÜCÜ'DEN 5 İMZA

Ankaragücü, iç transferde 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi. Geçen sezon da sarı-lacivertli formayı giyen Korcan Çelikay (kaleci) ve İlhan Parlak (forvet) ile 2'şer yıllık, Sedat Ağçay (orta saha), Mehmet Sak (defans) ve Aydın Karabulut (kanat) ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" derken, Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

HAKAN ARIKAN KAYSERİSPOR'DA

Kaleci Eray İşcan'ı sakatlığa kurban veren Kayserispor, eski file bekçisi Hakan Arıkan'ı aldı. 37 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Geçen sezonu G.Birliği'nde geçiren Arıkan, kariyerinde 242 resmi maça çıktı. 280 gol yedi, 78 maçta kalesini gole kapattı.

CLARO HOROZ'DA

Denizlispor, Gençlerbirliği ile yollarını ayıran stoper Luccas Claro ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu geçen sezon şampiyon olan başkent ekibinde 31 maça çıkmış, 1 asistle oynamıştı. Brezilyalı stoperin bonservisi elinde.

BAŞAKŞEHİR MAĞLUP: 1-5

Avusturya'nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 yenildi. Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael atarken, Başakşehir'in tek sayısını ise Mevlüt Erdinç kaydetti.

ISAAC COFİE SİVASSPOR'DA

Sivasspor, Ganalı orta saha Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İspanya'da Sporting Gijon forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde kendini kırmızı-beyazlı formaya bağladı. Yiğidolar; Muammer, Samassa, Appindangoye, Caner ve Marcelo'yu aldı.

GÖZ'Ü iSMAiL'DE?

Galatasaray'da Ömer Bayram'ı koparamayan Göztepe, bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı'na yöneldi. Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki sol bekin İzmir ekibine imza atmasının an meselesi olduğu kaydedildi. İsmail geçen sezon 17 maçta görev yaptı.