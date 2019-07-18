Süper Lig'den haberler (18.07.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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'den haberler (18.07.2019)

Süper Lig'den haberler (18.07.2019)

Spor Toto ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

ANKARAGÜCÜ'DEN 5 İMZA
Ankaragücü, iç transferde 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi. Geçen sezon da sarı-lacivertli formayı giyen (kaleci) ve İlhan Parlak (forvet) ile 2'şer yıllık, (orta saha), Mehmet Sak (defans) ve (kanat) ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" derken, Korcan Çelikay, "'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.

HAKAN ARIKAN KAYSERİSPOR'DA
Kaleci 'ı sakatlığa kurban veren Kayserispor, eski file bekçisi Hakan Arıkan'ı aldı. 37 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Geçen sezonu G.Birliği'nde geçiren Arıkan, kariyerinde 242 resmi maça çıktı. 280 gol yedi, 78 maçta kalesini gole kapattı.

CLARO HOROZ'DA
Denizlispor, Gençlerbirliği ile yollarını ayıran stoper Luccas Claro ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu geçen sezon şampiyon olan başkent ekibinde 31 maça çıkmış, 1 asistle oynamıştı. Brezilyalı stoperin bonservisi elinde.

BAŞAKŞEHİR MAĞLUP: 1-5
Avusturya'nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren , 3. hazırlık maçında ekiplerinden 'a 5-1 yenildi. Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael atarken, Başakşehir'in tek sayısını ise kaydetti.

ISAAC COFİE SİVASSPOR'DA
Sivasspor, Ganalı orta saha Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İspanya'da Sporting Gijon forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Başkan 'ın İstanbul'daki ofisinde kendini kırmızı-beyazlı formaya bağladı. Yiğidolar; Muammer, Samassa, Appindangoye, Caner ve Marcelo'yu aldı.

GÖZ'Ü iSMAiL'DE?
Galatasaray'da 'ı koparamayan Göztepe, bonservisi elinde olan 'na yöneldi. Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki sol bekin İzmir ekibine imza atmasının an meselesi olduğu kaydedildi. İsmail geçen sezon 17 maçta görev yaptı.

  1. 18.7.2019
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