Süper Lig'den haberler (18.07.2019)
Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
ANKARAGÜCÜ'DEN 5 İMZA
Ankaragücü, iç transferde 5 futbolcuyla sözleşme yeniledi. Geçen sezon da sarı-lacivertli formayı giyen Korcan Çelikay (kaleci) ve İlhan Parlak (forvet) ile 2'şer yıllık, Sedat Ağçay (orta saha), Mehmet Sak (defans) ve Aydın Karabulut (kanat) ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Sedat Ağçay, "Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" derken, Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.
HAKAN ARIKAN KAYSERİSPOR'DA
Kaleci Eray İşcan'ı sakatlığa kurban veren Kayserispor, eski file bekçisi Hakan Arıkan'ı aldı. 37 yaşındaki kaleci ile 1 yıllık sözleşme yapıldı. Geçen sezonu G.Birliği'nde geçiren Arıkan, kariyerinde 242 resmi maça çıktı. 280 gol yedi, 78 maçta kalesini gole kapattı.
CLARO HOROZ'DA
Denizlispor, Gençlerbirliği ile yollarını ayıran stoper Luccas Claro ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu geçen sezon şampiyon olan başkent ekibinde 31 maça çıkmış, 1 asistle oynamıştı. Brezilyalı stoperin bonservisi elinde.
BAŞAKŞEHİR MAĞLUP: 1-5
Avusturya'nın Salzburg şehrinde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, 3. hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'a 5-1 yenildi. Alman ekibinin gollerini Lainer, Benes, Cuisance, Italiano ve Raffael atarken, Başakşehir'in tek sayısını ise Mevlüt Erdinç kaydetti.
ISAAC COFİE SİVASSPOR'DA
Sivasspor, Ganalı orta saha Isaac Cofie ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon İspanya'da Sporting Gijon forması giyen 28 yaşındaki oyuncu Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde kendini kırmızı-beyazlı formaya bağladı. Yiğidolar; Muammer, Samassa, Appindangoye, Caner ve Marcelo'yu aldı.
GÖZ'Ü iSMAiL'DE?
Galatasaray'da Ömer Bayram'ı koparamayan Göztepe, bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı'na yöneldi. Fenerbahçe'den ayrılan 30 yaşındaki sol bekin İzmir ekibine imza atmasının an meselesi olduğu kaydedildi. İsmail geçen sezon 17 maçta görev yaptı.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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