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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Denizlispor'da

Hadi Sacko Denizlispor'da

Denizlispor, geçen sezonu Ankaragücü’nde bitiren Leeds’li ’yu kaptı. 7. imzasını attıran Horozlar, gözünü ’tan ’ya çevirdi.

'de adından söz ettirmek isteyen Denizlispor, yedinci transferini gerçekleştirdi. Kadrosuna , Tiago Lopes, , Sapunaru, ve Rodallega gibi isimleri katan yeşil-siyahlılar; geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçiren 'yu açıkladı. 25 yaşında 1.83 boyundaki Mali'li yıldız geçen sezon A.Gücü'nde 15 maçta; 3 gol, 1 asist yaptı.

KARARI BEKLENİYOR
'tan Sedat Şahintürk'ü alan Denizlispor, şimdi de fazla forma şansı bulamayan için görüşmelere başladı. Savunma hattına bir takviye daha yapmak isteyen Horozlar'da, transferin gerçekleşmesi için tecrübeli stoperin kararının beklendiği öğrenildi. 26 yaşındaki Şili'li stoper geçen sezon siyah-beyazlılarda 10 maça çıkıp 1 gol atmıştı. Roco'nun sözleşmesi 2021'in yaz aylarında sona erecek.

  1. 17.7.2019
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