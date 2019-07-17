Hadi Sacko Denizlispor'da
Denizlispor, geçen sezonu Ankaragücü’nde bitiren Leeds’li Hadi Sacko’yu kaptı. 7. imzasını attıran Horozlar, gözünü Beşiktaş’tan Enzo Roco’ya çevirdi.
Süper Lig'de adından söz ettirmek isteyen Denizlispor, yedinci transferini gerçekleştirdi. Kadrosuna Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Sapunaru, Sedat Şahintürk ve Rodallega gibi isimleri katan yeşil-siyahlılar; geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçiren Hadi Sacko'yu açıkladı. 25 yaşında 1.83 boyundaki Mali'li yıldız geçen sezon A.Gücü'nde 15 maçta; 3 gol, 1 asist yaptı.
KARARI BEKLENİYOR
Beşiktaş'tan Sedat Şahintürk'ü alan Denizlispor, şimdi de fazla forma şansı bulamayan Enzo Roco için görüşmelere başladı. Savunma hattına bir takviye daha yapmak isteyen Horozlar'da, transferin gerçekleşmesi için tecrübeli stoperin kararının beklendiği öğrenildi. 26 yaşındaki Şili'li stoper geçen sezon siyah-beyazlılarda 10 maça çıkıp 1 gol atmıştı. Roco'nun sözleşmesi 2021'in yaz aylarında sona erecek.
- 17.7.2019
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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