Süper Lig'den haberler (16.07.2019)
Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
GUİLHERME MÜJDESİ
Yeni Malatya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Brezilyalı Guilherme ile yeniden anlaşma sağladı. Performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların hayran olduğu 28 yaşındaki on numaranın kulübü Benevento ile de el sıkışıldığı belirtilirken; anlaşmanın kiralık olacağı ifade edildi. Sarı-Kırmızılı ekibin, Guilherme'yi Topuk Yaylası kampına davet ettiği aktarıldı. Avrupa Ligi'nde 25 Temmuz'da oynanacak maça yetişmesi için yoğun çaba harcanan maestro, geçen sezon 35 maçta 5 gol, 7 asistle beğeni toplamıştı. Guilherme'nin adı G.Saray ve Göztepe gibi kulüplerle de anılıyordu.
LUNG, ATA'NIN HUZURUNDA
Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, hafta sonu Ankara'ya giderek eşi ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tecrübeli eldivenin, 'Ata'nın huzurunda- Anıtkabir' notu düşerek sosyal medyada paylaştığı fotoğraf beğeni topladı.
GÖZTEPE SOLA ÖMER'İ BEKLİYOR
Son olarak Eren Derdiyok'a imza attıran Göztepe'de sıra sol bek transferine geldi. Sarı-kırmızılıların, G.Saray'lı Ömer Bayram'dan bu hafta içinde haber beklediği ve olmazsa alternatiflere yöneleceği öğrenildi. A.Gücü'nün de listesinde yer alan Ömer, geçen sezon 24 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.
DEVLER LİGİ'Nİ HAK EDİYORUZ
Başakşehir'in yeni transferlerinden Furkan Soyalp, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaklarını söyledi. Sürekli kendini geliştiren bir kulübe geldiğini hatırlatan 24 yaşındaki oyuncu, "Şampiyon olamadı ama gelişim olunca buna kazanç gözüyle bakıyorum. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.
POLOMAT: POZİTİF ŞEYLER DUYDUM
Gençlerbirliği'nin yeni transferi Pierre-Yves Polomat, ülke ve lig hakkında çok güzel şeyler duyduğunu söyledi. İlk kez Fransa U20 takımıyla 2013'te Türkiye'ye geldiğini belirten 25 yaşındaki sol bek, "Şu anda oynamaya geldim ve kültürü öğrenmeye çalışıyorum. Türkiye'deki arkadaşlarım pozitif şeyler anlattı. Umarım iyi bir sezon geçiririm" dedi.
KARTAL'IN GÖZÜ FENER'DE
Yeni sezon hazırlıkların Erzurum'da sürdüren Çaykur Rize'de teknik direktör İsmail Kartal, transfer çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Aceleci davranmadıklarını belirten tecrübeli hoca, "Sportif direktörümüz Yılmaz Bal görüşmeleri sürdürüyor. Faydalı olacağına inandığımız, ekonomik ve sportif başarı anlamında gelecek oyuncuları titizlikle belirlemeye çalışıyoruz" dedi. Vedat Muric karşılığında F.Bahçe'den dört genç aldıkların aktaran Kartal, "Frey ve Barış Alıcı'yı da kiralamak istiyoruz. Henüz kesinleşmiş bir şey yok ama onları da aramızda görmek istiyoruz" ifadeleriyle yeni müjdelerin yolda olduğunu ifade etti.
- 16.7.2019
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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