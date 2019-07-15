Süper Lig haberleri (14.07.2019)
Yeni Malatya önceki gün anlaştığı Zimbabveli savunmacı Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-siyahlılar şimdi de Altay'ın stoperi Ulaş Zengin'e göz dikti. Altay'ın 500 bin euro istediği Malatya'nın teklif yapacağı kaydedildi.
Süper Lig'de kura çarşamba
TFF, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Spor Toto 1. Lig'in kurası ise 18 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek. İki kura da Riva'da saat 21.00'de yapılacak.
Denizlispor'da hedef 5 takviye
Rodallega'yı alarak ses getiren Denizli'de Başkan Ali Çetin, müjde verdi. Çetin, "1 günde 5 transfer, hedef ilk 5" yazdı. Horozlar'ın gündeminde Aytaç Kara var. Ayrıca Altay, Eskişehir, Ümraniye ve Göztepe ile özel maç yapılacak.
Kayserispor Ramazan'ı aldı
Kayserispor, G.Saray'dan Ramazan Emirhan Civelek'i 1 yıllığına aldı. 19'luk futbolcu sağ bekte görev yapıyor. Ayrıca sakatlığını atlatan Bilal Başacıkoğlu kampa katıldı. Öte yandan savunmacı Levent Gülen kadro dışı bırakıldı.
- 15.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Süper Lig haberleri (14.07.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.