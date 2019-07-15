Süper Lig haberleri (14.07.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Süper Lig haberleri (14.07.2019)

Süper Lig haberleri (14.07.2019)

Süper Lig haberleri (14.07.2019)
Teen Hadebe Y. Malatya'da
Yeni önceki gün anlaştığı Zimbabveli savunmacı Teenage Hadebe'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-siyahlılar şimdi de Altay'ın stoperi Ulaş Zengin'e göz dikti. Altay'ın 500 bin euro istediği Malatya'nın teklif yapacağı kaydedildi.


Süper Lig'de kura çarşamba
TFF, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba günü yapılacağını açıkladı. Spor Toto 1. Lig'in kurası ise 18 Temmuz Perşembe günü düzenlenecek. İki kura da Riva'da saat 21.00'de yapılacak.

Denizlispor'da hedef 5 takviye
Rodallega'yı alarak ses getiren Denizli'de Başkan Ali Çetin, müjde verdi. Çetin, "1 günde 5 transfer, hedef ilk 5" yazdı. Horozlar'ın gündeminde var. Ayrıca Altay, Eskişehir, Ümraniye ve Göztepe ile özel maç yapılacak.

Kayserispor Ramazan'ı aldı
Kayserispor, G.Saray'dan Ramazan Emirhan Civelek'i 1 yıllığına aldı. 19'luk futbolcu sağ bekte görev yapıyor. Ayrıca sakatlığını atlatan Bilal Başacıkoğlu kampa katıldı. Öte yandan savunmacı Levent Gülen kadro dışı bırakıldı.
  1. 15.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig haberleri (14.07.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN