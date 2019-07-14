Süper Lig'den haberler (14.07.2019)

HÜSEYİN SÜRPRİZİ

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Antalyaspor için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Kırmızı- beyazlı ekibin, son olarak Hollanda 2. Lig ekibi Oss forması giyen Hüseyin Doğan'la ilgilendiği iddia edildi. Sözleşmesi biten 25 yaşındaki on numaranın Sivas ve Kasımpaşa'nın da listesinde olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada forma giyen Hakan, 21 gol ve 5 asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

MALATYA'DA COSTA SESLERİ

Transferde ince eleyip sık dokuyan Yeni Malatyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Prensipte anlaşma sağlanan Zimbabveli stoper Teenage Hadebe'yle imzaları atmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, tandemi de Süper Lig'den tanıdığımız bir isimle tamamlamayı planlıyor. Sergen Yalçın'ın Sivasspor'dan eski öğrencisi olan Manuel Da Costa'nın ismini yönetime ilettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den Al İttihad'a 4.5 milyon euro karşılığında transfer olan 33 yaşındaki stoperle görüşmelerin başladığı bildirilirken; 2021'e kadar kontratı bulunan oyuncu için kiralama fikrinin devrede olduğu öğrenildi. Da Costa, geçen sezon toplamda 30 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

RİZESPOR'DAN 4. İMZA

İsmail Kartal'la yeni sezona hazırlanan Çaykur Rize, 4. imzasını attırdı. Daha önce Moroziuk, Atakan ve El Kabir'i renklerine bağlayan yeşil- mavililer, Slovenya ekiplerinden NK Domzale'den orta saha oyuncusu Amedej Vetrih ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı. Melnjak'ın eski takım arkadaşı olan 28 yaşındaki Sloven oyuncu, aldığı doping cezası nedeniyle geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forma giymemişti. 16 karşılaşmada 5 golle 2018-2019 sezonunu noktalayan Vetrih, bu yıl ise takımının UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda çıktığı Balzan maçında 90 dakika görev yaptı.

'KONYA'NIN TEK HEDEFİ AVRUPA'

Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Nejc Skubic, iddialı açıklamalarda bulundu. Her sene olduğu gibi büyük hedeflerle yola çıktıklarını belirten Sırp sağ bek, "Hepimizin ortak hedefi bu sezonu iyi bir yerde bitirip, Avrupa müsabakalarında yer almak" diye konuştu.

YİĞİDOLAR'DAN CELİL ATAĞI

Rıza Çalımbay yönetiminde yeniden yapılanan Sivasspor, G.Saray'ın genç orta sahası Celil Yüksel'i gündemine aldı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki ön libero için temas kuran Yiğidolar'ın, kiralama teklifini sarı-kırmızılı ekibe ilettiği bildirildi.