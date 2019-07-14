Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak
Futbolda 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi, 17 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak. Çekime TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Öte yandan, Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de yine aynı salonda gerçekleştirilecek.
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Süper Lig'de fikstür çekimi 17 Temmuz'da yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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