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11 Temmuz 2019, Perşembe
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kurulları başkan ve üyeleri belli oldu

TFF kurulları başkan ve üyeleri belli oldu

Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi.

Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerini belirledi.
Türkiye Federasyonu (TFF) kurulları başkan ve üyeleri belli oldu. Yeni kurullar şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
Asıl üyeler
Başkan: Aytaç Yüksel
Mehmet Erol
Ahmet Can Acaroğlu
Canan Sarı
Veli Tolu
Mehmet Sağlam
Recep Şencan

Yedek üyeler
Fatih Hasbal
Zülküf Türkoğlu
Zuhal Bereket Baş
Tamer Sağcan
Deniz Aksoy
Ali Atay

Tahkim Kurulu
Asıl üyeler
Başkan: Murat Balcı
Emine Yazıcıoğlu
Yusuf Öksüzömer
Osman Baturhan Dursun
Murat Erbilen
Eyüp Kul
Haluk Sonsuz

Yedek üyeler
Abdürrahim Güneşdoğdu
Alper Türközmen
Tuğçe Dinçer
Mehmet Karcıoğlu
Savaş Yarkın
Yakup Önder Mercangöz

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Asıl üyeler
Başkan: Celal Candan
Kenan Kenan
Yavuz Aksoy
Tarkan Erdal
Başbuğ Pınarbaşı
Sidar Tunca
Yasin Eker

Yedek üyeler
Alper Çağrı Yılmaz
Elif Demirhan
Armağan Üçer
Oğuz Turhan
Halit Öğün
Seyit Kıvanç Koç

Temsilciler Kurulu
Başkan: Abdurrahman Arıcı
Burhan Cuci
Osman Diyadin
Kerim Altıay
Ertuğrul Aslan
Ömer Demir
Yakup Aksoy

Amatör Futbol Disiplin Kurulu
Asıl üyeler
Başkan: Selçuk Aygün
Cafer Geyik
Mehmet Tamöz
Esin Güler
İsmail Yıldız
Muzaffer enes cirit
Hasan oymak
Yedek üyeler
Serkan Sokuluoğlu
Hakan Başsorgun
Aysel Gülle
Yasin Çağrı Karaca
Muhammed Hardalaç
Şafak Kuş

Etik Kurulu
Asıl üyeler
Başkan: Taci Bayhan
Ali kemal Atçeken
Rıza Tiryaki
Bestami Tezcan
Mehmet Hakan Tüfekçi
Yedek üyeler
İlyas Çelik
Hanife Tuba Sağcan
Ahmet Kılıç
Ali Yazlı

Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu
Başkan: Ömer Gürsoy
Arif ümit Uztürk
Yakup Ümit Kihtir
Birol Aydın
Savaş Ekin
Mehmet Alaattin Nalcıoğlu

Sağlık Kurulu
Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer
Prof. Dr. Bülent Bayraktar
Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir
Prof. Dr. Nevin Ergun
Prof Dr. Kemal Memişoğlu
Uzm. Psk. Mine Görgün
Prof. Dr. Hakan Gür
Prof. Dr. Gökhan Malkoç
Prof. Dr. Muhittin Tayfur
Prof. Dr. Eyüp Gümüş
Prof. Dr. Orhan Şen
Prof. Dr. Soner Şahin
Prof. Dr. Atacan Atalar

Dopingle Mücadele Kurulu
Başkan: Prof. Dr. Ömer Taşer
Prof. Dr. Yunus Söylet
Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu
Prof. Dr. Ahmet Araman
Prof dr. Erdal Cevher
Prof. Dr. Gökhan Metin
Prof. Dr. Sadi Kurdak

Dış İlişkiler Kurulu
Başkan: Ali Güven
Tahir Kıran
Mehmet Kuriş
Alican Ulusoy
Kaya Enişte
Zeynep Şener
Özdem Bilirdönmez
Celalettin Çakıcı
Buse Arıcı
Hakkı Görken Perinçek
Gürkan Teoman
Hasan Gümüşkesen
Mustafa Yenlihalioğlu
Mustafa Küçükmeral
Murat Kocakaya
Mehmet Besceli
Aygün Denli
  1. 11.07.2019
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