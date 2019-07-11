Süper Lig'den haberler (11.07.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
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Süper Lig'den haberler (11.07.2019)

Süper Lig'den haberler (11.07.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

SALiH UÇAN ALANYASPOR'DA
Alanyaspor, serbest statü de yer alan ile anlaştı. Turuncu-yeşilliler'in 25 yaşındaki maestroyla 2 yıllık el sıkıştığı öğrenildi. Geçen sezon 'nın Empoli takımında forma giyen ve Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Uçan, 14 maçta 1 gol, 1 asist ile sezonu kapatmıştı. Genç orta saha, İtalya'da Roma, İsviçre'de Sion formasını da giydi.

HOROZ'A 10 NUMARA
Transferin en hareketli kulübü Denizlispor, Sivasspor'da oynayan 24 yaşındaki Yandaş'ı gündemine aldı. Yiğido'yla temas kuran yeşil-siyahlılar, 24 yaşındaki için resmi teklif yaptı. 'in de takımında görmek istediği Mert Hakan için yanıt bekleniyor.

YUSUF, G.SARAY'DAN PAŞA'YA DÖNDÜ
Kasımpaşa'nın, 'dan Yusuf Erdoğan ile anlaştığı öğrenildi. Galatasaray'ın imza aşamasına getirdiği ancak anlaşma olmadan formayla poz vermesi tepkilere yol açan ve transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık anlaşıldığı belirtildi.?

POULAİN KAYSERİ'DE
Kayserispor, Fransız stoper Benoit Poulain'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika'da 'dan ayrılan 1.89 boyundaki savunmacı, geçen sezon 32 maçta 1 golle oynadı. Öte yandan sarı-kırmızılılar, Ukraynalı Kucher ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 36 yaşındaki tecrübeli stoper, geçen sezon 26 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.

KARTAL: 7-8 TRANSFER YAPACAĞIZ
hazırlıklarını 'da sürdüren 'de Teknik Direktör İsmail , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kartal, "Kadromuzda çok fazla eksik var. 7-8 transfer düşünüyoruz. Forvet, kanat, orta saha ve defansa takviye yapacağız" diye konuştu.


TRANSFERLER 2. KAMPA

Antalya Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Aatif, Ufuk Akyol ve Harun Kavaklıdere transferlerinin ardından takviyelerin süreceğini söyledi. Korkmaz. "Geçen sezonun 2. yarısından beri izlediğimiz oyuncular var. İkinci kamp döneminde bizimle olurlar diye düşünüyoruz" dedi.

KERİM AVCI HAZIR KITA
Gazişehir'de 10 numarayı giyen Kerim Avcı, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. 29 yaşındaki orta saha, "Elbette bu sezon formayı giymek kolay olmayacak ama ben her türlü rekabete hazırım. Savaşıp formanın vazgeçilmezi olmak istiyorum" dedi.

AZUBUiKE iMZALADI
, Azubuike'yi satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiraladı. Malatyaspor'la adından söz ettiren 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha, geçtiğimiz sezon devre arasında Mısır'ın Pyramids kulübünden Ç.Rize'ye kiralanmıştı. Başakşehir'in başına geçen yönetimindeki Rize'de, 14 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

  1. 11.7.2019
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