Divan kurulu başkanları Trabzon'da buluştu

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'in ev sahipliğinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'de gerçekleştirilen toplantıda, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ve Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç yer aldı.

Organizasyonda, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp kurucu üyelerinden Nizamettin Algan, istişare kurulu başkanı Özkan Sümer ve diğer kurul başkanları da hazır bulundu.

AĞAOĞLU: "SON İKİ YILDIR ÇOK FARKLI BİR GÖRÜNTÜ VAR"

Toplantının açılışında konuşan Trabzonspor Kulübü Başkan Ahmet Ağaoğlu, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan son derece gurur duyduklarını belirtti.

"Türk futbolu, yıllarca büyük kulüpler arasında olmayan ama olduğu var sayılan, olmuş gibi gösterilen sıkıntılardan beslendi." diyen Ağaoğlu, "Özellikle son iki yıldır çok farklı bir görüntü var. Spor ahlakına uygun davranan kulüp başkanları, futbolu daha da izlenilebilir bir noktaya doğru taşımaya başladı. Tam da bu süreç içerisinde siz sayın divan başkanlarının böyle bir birliktelik oluşturması, son derece anlamlı." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, divan kurullarının kulüplerin en yüksek noktası olduğunu vurgulayarak, "Divan kurullarındaki insanların tecrübelerinden faydalanmak bizim en önemli önceliğimiz. Ben inanıyorum ki sağduyu sahibi, birikimli ve tecrübeli insanlar, kulüplerin yönetimlerine de doğru rotada yön vereceklerdir. Bir kez daha geldiğiniz için çok teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanı Ali Sürmen, bu toplantı dolayısıyla bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Futbolumuzdaki sorunlara ilişkin çözüm yöntemlerinde bizim payımıza ne düşüyorsa yapabilmek adına bir araya geldik. Umuyorum ki ilerleyen toplantılarda sadece şampiyon kulüplerin değil, diğer kulüplerimizin divan başkanlarının da katıldığı toplantılarda bir araya geliriz." değerlendirmesinde bulundu.

KÜÇÜK: "TRABZONSPOR'U SEVMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, daha önce sarı-lacivertli kulübün ikinci başkanıyken de Trabzon'a geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ilk defa divan başkanı olarak Trabzonspor'u ziyaret ediyorum. Kulüplerimizi temsil eden başkanlara destek olmak, kardeşliği ve dostluğu pekiştirmek, ülkemizin ve Türk sporunun ihtiyacı olan fair-play ruhunu yaymak adına bu çalışmaları genişletmemizde fayda var. Trabzonspor'u ve Trabzonluları kişisel olarak çok severim, sevmeye de devam edeceğim. Başta Trabzonspor ile Fenerbahçe camiaları olmak üzere, tüm kulüplerin dostluk ve kardeşlik duyguları içerisinde müsabakaları sürdürmesi gerekir. Bu toplantıların kulüpler arasındaki dostluğun gelişmesi ve zaman zaman kopukluğa uğrayan ilişkilerin de yeniden düzenlenmesi adına büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Umarım bu toplantılar ülkemizdeki herkese örnek olur."

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de davetten ötürü Trabzonspor Kulübüne teşekkür ederek, "Bugün baktığınızda birbirine atom bombası atan ülkeler bile barışabiliyor ama bizler, aynı dili konuşan ve aynı kültürün birer parçası olan Türk milletinin unsurları olarak birbirimizle geçinemiyoruz. Bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Kulüpler olarak bu durumdan ancak marka değerimizi ve gelirlerimizi artırarak kurtulabiliriz. Kavga ederek de ne marka değerimizi ne de gelirlerimizi artırabiliriz. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç ise spor camiasında her şeyden önce hoşgörünün ön planda tutulması gerektiğine inandıklarını ifade ederek, "Bunu divan kurulları olarak belirli bir süredir yapmaya çalışıyoruz. Muhakkak yansımaları olacaktır. Umuyorum ki öncelikle kulüp başkanlarımıza yansır ve sonrasında silsile halinde devam eder." şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Ahmet Ağaoğlu ve Ali Sürmen, konuk divan kurulu başkanlarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Divan kurulu başkanları, toplantı sonrası Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nı gezdi ve birlikte öğle yemeği yedi.