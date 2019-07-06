Spor Toto Süper Lig'den haberler (06.07.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezon için hem antrenmanlara hem de transfer çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.



PLANGE DENENİYOR

Kayseri, yeni sezon hazırlıklarına dün tesislerinde yaptığı antrenmanla start verdi. Yeni transferlerden Ziya Alkurt'un katılmadığı idmanda yeni bir isim vardı. Ganalı futbolcu Mensah'ın tavsiyesi üzerine ilk idmana, 30 yaşındaki B.Fasolu orta saha Nii Plange da katıldı. Plange ile ilgili son kararı Karaman verecek.



SERGEN'LE COŞARIZ

Y. Malatya'nın Faslı sağ beki Chebake, yeni teknik direktörleri Sergen Yalçın'a övgü yağdırdı. Chebake, "Herkes Sergen Hoca'nın kalitesini çok iyi biliyor. Teknik adam olarak da oyun mentalitesini kendime çok uygun görüyorum. Onun için Sergen Hoca ile çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



YENİLER İDMANDA

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Kaplan'la bir araya gelen futbolcular Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oldukça hırslı gözüktüler. Yeni transferler Mats Seuntjens ve Pierre-Yves Polomat da takımla birlikte çalıştı.



YENİ STAT İÇİN MÜJDE

Göztepe'nin 2. devrede geçeceği yeni stadyumu için kapasite müjdesi geldi. TBMM'de kabul edilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine yönelik kanunla seyircilerin maçları ayakta seyredebileceği alanda bilet satışı yapılabilecek. Bunun üzerine yeni stadın kapasitesi de 20 bin 35'ten, 25 bin 35'e çıkarılacak.



SEÇİME GERİ SAYIM

Yeni sezon öncesi zorlu bir süreçten geçen A.Gücü'nde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, seçimli genel kurulun, 22 Temmuz Pazartesi saat 14.00'te gerçekleştirileceği duyuruldu. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 30 Temmuz Salı aynı yerde ve saatte düzenlenecek.



SİVAS TOPBAŞI YAPIYOR

Sivas, yeni sezon hazırlıklarına bugün Bolu'da başlayacak. Hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürecek Yiğido, 18 Temmuz'da Y.Malatya ile hazırlık maçı yapacak. 19 Temmuz'da ilk etabı tamamlayacak Sivas, 22-31 Temmuz arası Hollanda'da kampa girecek.



HASAN DOĞAN'A TFF'DEN ANMA

TFF, federasyonun eski başkanı Hasan Doğan'ı, ölümünün 11. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı. Anma mesajında "TFF olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygınlığı ve örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız, güler yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık" ifadeleri yer aldı.



MHK'DE GÖREV DAĞILIMI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı Başkan Zekeriya Alp yönetimindeki yeni MHK'de Başkan Vekilliğine Oğuz Sarvan getirildi.