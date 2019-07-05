Süper Lig'den haberler (05.07.2019)

Spor Toto Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezon için antrenmanlara ve transfer çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.



GENÇLER'E 4 TAKVİYE

Süper Lig'in yeni ekibi G.Birilği'nin Başkanı Murat Cavcav, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Murat Cavcav, "Şu ana kadar 4 yabancı oyuncunun transferini sonuçlandırdık. Kadromuza 3 ya da 4 futbolcu daha katıp yabancı transferini sonlandırmayı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



GÖZTEPE'DEN 7 TRANSFER

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfer müjdesi verdi. Tamer Tuna, "Santrfor, stoper, sol bek ve orta saha için görüştüğümüz oyuncular var. Görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor. Birkaç güne sonuç alacağımız ya da Bolu'daki kampımıza dahil olacak oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.



KAYSERİ'DE ÇİFTE ŞOV

Kayseri, ilk transferini Denizlispor'dan ayrılan 28 yaşındaki sağ kanat Ziya Alkurt'la gerçekleştirdi. Geçen sezon yeşil-siyahlıların Süper Lig'e yükselmesinde, 28 maçta 10 gol, 5 asistle katkı sağlayan tecrübeli yıldız, 2 yıllık resmi sözleşmenin altına imza attı.



MORAIS GAZİŞEHİR'DE

Gazişehir Gaziantep, yeni teknik direktörü Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda ilk transferini Romanya'dan yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, S.Bükreş'ten sol bek Morais'le her konuda anlaştı. Morais, Sumudica'nın Astra'dan eski öğrencisi.



AZUBUİKE BAŞAKŞEHİR'DE

Başakşehir, Nijeryalı orta saha Azubuike'yi bekliyor. Turuncu-lacivertliler'in Azubuike'nin kulübü Mısır'ın Pyramids ekibiyle 1 yıllık kiralık anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon Rize'de kiralık oynayan 22 yaşındaki futbolcunun transferinde, Başakşehir'e gelen eski hocası Okan Buruk etkili oldu.