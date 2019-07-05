Süper Lig'den haberler (05.07.2019)
Spor Toto Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezon için antrenmanlara ve transfer çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig takımların haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
Spor Toto Süper Lig ekipleri önümüzdeki sezon için antrenmanlara ve transfer çalışmalarına devam ediyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
GENÇLER'E 4 TAKVİYE
Süper Lig'in yeni ekibi G.Birilği'nin Başkanı Murat Cavcav, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Murat Cavcav, "Şu ana kadar 4 yabancı oyuncunun transferini sonuçlandırdık. Kadromuza 3 ya da 4 futbolcu daha katıp yabancı transferini sonlandırmayı düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
GÖZTEPE'DEN 7 TRANSFER
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, transfer müjdesi verdi. Tamer Tuna, "Santrfor, stoper, sol bek ve orta saha için görüştüğümüz oyuncular var. Görüşmeler olumlu bir şekilde devam ediyor. Birkaç güne sonuç alacağımız ya da Bolu'daki kampımıza dahil olacak oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.
KAYSERİ'DE ÇİFTE ŞOV
Kayseri, ilk transferini Denizlispor'dan ayrılan 28 yaşındaki sağ kanat Ziya Alkurt'la gerçekleştirdi. Geçen sezon yeşil-siyahlıların Süper Lig'e yükselmesinde, 28 maçta 10 gol, 5 asistle katkı sağlayan tecrübeli yıldız, 2 yıllık resmi sözleşmenin altına imza attı.
MORAIS GAZİŞEHİR'DE
Gazişehir Gaziantep, yeni teknik direktörü Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda ilk transferini Romanya'dan yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, S.Bükreş'ten sol bek Morais'le her konuda anlaştı. Morais, Sumudica'nın Astra'dan eski öğrencisi.
AZUBUİKE BAŞAKŞEHİR'DE
Başakşehir, Nijeryalı orta saha Azubuike'yi bekliyor. Turuncu-lacivertliler'in Azubuike'nin kulübü Mısır'ın Pyramids ekibiyle 1 yıllık kiralık anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon Rize'de kiralık oynayan 22 yaşındaki futbolcunun transferinde, Başakşehir'e gelen eski hocası Okan Buruk etkili oldu.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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