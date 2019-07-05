2010 - 2011 MHK'sı işbaşında!
Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, MHK’nın başına 2012’de de başkanlık yapan Zekeriya Alp’i getirdi. Yeni MHK’da 2010-11 MHK’sından 5 ismin olması ise dikkat çekti.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerini belirledi. Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF, MHK'nın başına Zekeriya Alp'i getirdi. Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu olan 71 yaşındaki Zekeriya Alp, 2012 yılında Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF'de yine MHK başkanlığı görevinde bulunmuştu. Alp, 16 Aralık 2014'te görevinden istifa etmişti.
BEŞİKTAŞLI ESKİ MİLLİ FUTBOLCU
Zekeriya Alp MHK'sında üyeler ise şu isimlerden oluştu: Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü, Hamza Işın, Murat Ilgaz, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin. Yeni MHK'nın, 2010-2011 MHK'sıyla benzerliği ise dikkat çekti. Zekeriya Alp başkanlığındaki yeni MHK'nın 5 üyesi olan Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü ve Hamza Işın, Sarvan başkanlığındaki 2010-2011 MHK'sında da görev yapmıştı.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
2010 - 2011 MHK'sı işbaşında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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