2010 - 2011 MHK'sı işbaşında! - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
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2010 - 2011 'sı işbaşında!

2010 - 2011 MHK'sı işbaşında!

başkanlığındaki , ’nın başına 2012’de de başkanlık yapan ’i getirdi. Yeni MHK’da 2010-11 MHK’sından 5 ismin olması ise dikkat çekti.

Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda başkan ve üyelerini belirledi. başkanlığındaki , 'nın başına 'i getirdi. ve 'ın eski futbolcusu olan 71 yaşındaki Zekeriya Alp, 2012 yılında başkanlığındaki TFF'de yine MHK başkanlığı görevinde bulunmuştu. Alp, 16 Aralık 2014'te görevinden istifa etmişti.

BEŞİKTAŞLI ESKİ MİLLİ FUTBOLCU
Zekeriya Alp MHK'sında üyeler ise şu isimlerden oluştu: , , , , , Murat Ilgaz, , Ahmet Şahin. Yeni MHK'nın, 2010-2011 MHK'sıyla benzerliği ise dikkat çekti. Zekeriya Alp başkanlığındaki yeni MHK'nın 5 üyesi olan Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen, Zihni Aksoy, Turgay Güdü ve Hamza Işın, Sarvan başkanlığındaki 2010-2011 MHK'sında da görev yapmıştı.

  1. 5.7.2019
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