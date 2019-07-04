Süper Lig haberleri (04.07.2019)
Transferin hızlı takımı G.Birliği, Altınordu'dan ayrılan Sefa Yılmaz'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 6 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koydu. Öte yandan Teknik Direktör Mustafa Kaplan, 8 nokta transfer yapacaklarını müjdeledi.
Eudok ayrıldı Horoz devrede
Erzurum'da transferin gözdesi olan Eduok, Dadaş'la kontratını tek taraflı feshetti. 25 yaşındaki Nijeryalı forvetle yakından ilgilenen Denizlispor'un, önümüzdeki günlerde transfere resmiyet kazandıracağı öğrenildi. Eduok, geçen sezon 15 maçta 4 gol, 1 asist yaptı.
Pektemek'e 5 milyon TL
Beşiktaş'la kontratı bittikten sonra F.Bahçe ve G.Saray'a mesaj gönderen Mustafa Pektemek, beklediğini bulamadı. Hemşehrisi Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konya ile Kayseri'nin Pektemek'le ilgilendiği, Kayseri ekibinin 5 milyon TL'lik teklifte bulunduğu öğrenildi.
Başakşehir kontrolde
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Başakşehir'de futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor. Demba Ba, Gökhan İnler, Napoleoni, Jojic, Soner Aydoğdu, Mete Kaan Demir ve Elia, dün kontrolden geçirildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Mert'in gözü Avrupa'da
Gençlerbirliği'nde adı F.Bahçe'yle anılan 22 yaşındaki genç stoper Yıldırım Mert Çetin, hedefinin A Milli Takım ve Avrupa olduğunu söyledi. Çetin, "Genç bir Türk futbolcu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum" dedi.
Eudok ayrıldı Horoz devrede
Erzurum'da transferin gözdesi olan Eduok, Dadaş'la kontratını tek taraflı feshetti. 25 yaşındaki Nijeryalı forvetle yakından ilgilenen Denizlispor'un, önümüzdeki günlerde transfere resmiyet kazandıracağı öğrenildi. Eduok, geçen sezon 15 maçta 4 gol, 1 asist yaptı.
Pektemek'e 5 milyon TL
Beşiktaş'la kontratı bittikten sonra F.Bahçe ve G.Saray'a mesaj gönderen Mustafa Pektemek, beklediğini bulamadı. Hemşehrisi Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konya ile Kayseri'nin Pektemek'le ilgilendiği, Kayseri ekibinin 5 milyon TL'lik teklifte bulunduğu öğrenildi.
Başakşehir kontrolde
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Başakşehir'de futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor. Demba Ba, Gökhan İnler, Napoleoni, Jojic, Soner Aydoğdu, Mete Kaan Demir ve Elia, dün kontrolden geçirildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Mert'in gözü Avrupa'da
Gençlerbirliği'nde adı F.Bahçe'yle anılan 22 yaşındaki genç stoper Yıldırım Mert Çetin, hedefinin A Milli Takım ve Avrupa olduğunu söyledi. Çetin, "Genç bir Türk futbolcu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapıyorum" dedi.
- 4.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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acg bu adam bize lazım değil.
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