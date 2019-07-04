Spor Toto 1. Lig haberleri (04.07.09)
Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Bolu, teknik direktörlüğe Giray Bulak'ı getirdi. Kırmızı-beyazlılar, 61 yaşındaki tecrübeli hocayla 1 yıllık imza attı. Giray Bulak, son iki sezondur Balıkesir'de görev yapıyordu. Bulak, maddi kriz içindeki Balkes'i ligde tutmayı başardı.
Adana'ya müjde
Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen idmana, izinden dönen yabancı futbolcular Feczesin, Diniz ve Digao'nun yanı sıra Özkan Taştemur da takımla beraber çalışmalara başladı.
Akigo'ya yeni stoper
Osmanlı'dan Burhan Eşer'i kadrosuna katan Akhisar, Gazişehir'den stoper Uğur Arslan Kuru'yla da anlaştı. Ege ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde Play- Off şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, kulübünden bonservisini alıp imzayı atacak.?
Uçar'a ilgi çok
Altınordu'nun yollarını ayırma kararı aldığı sağ kanat Murat Uçar, Bursaspor ve Keçiörengücü'nün radarında. Kontratında, "300 bin TL'ye serbest kalır" maddesi olan Sefa'nın, önümüzdeki günlerde karar vereceği belirtildi.
Genç takviye
Spor Toto 1. Lig'de ilk transferini Sırp defans Trtovac'la gerçekleştiren Menemenspor, TFF 3. Lig'den Altındağ'ın genç futbolcusu Barış Bozdilki'yi de renklerine bağladı. 22 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 32 maçta 5 golle oynadı.
Adana'ya müjde
Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen idmana, izinden dönen yabancı futbolcular Feczesin, Diniz ve Digao'nun yanı sıra Özkan Taştemur da takımla beraber çalışmalara başladı.
Akigo'ya yeni stoper
Osmanlı'dan Burhan Eşer'i kadrosuna katan Akhisar, Gazişehir'den stoper Uğur Arslan Kuru'yla da anlaştı. Ege ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Mehmet Altıparmak yönetiminde Play- Off şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki tecrübeli savunmacı, kulübünden bonservisini alıp imzayı atacak.?
Uçar'a ilgi çok
Altınordu'nun yollarını ayırma kararı aldığı sağ kanat Murat Uçar, Bursaspor ve Keçiörengücü'nün radarında. Kontratında, "300 bin TL'ye serbest kalır" maddesi olan Sefa'nın, önümüzdeki günlerde karar vereceği belirtildi.
Genç takviye
Spor Toto 1. Lig'de ilk transferini Sırp defans Trtovac'la gerçekleştiren Menemenspor, TFF 3. Lig'den Altındağ'ın genç futbolcusu Barış Bozdilki'yi de renklerine bağladı. 22 yaşındaki sağ kanat, geçen sezon 32 maçta 5 golle oynadı.
- 4.7.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
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balon baaloonnnnn. 2 . diagne olabilir
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ömer hayırlı olsun...
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acg bu adam bize lazım değil.
Spor Toto 1. Lig haberleri (04.07.09) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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