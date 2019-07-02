TFF Kulüpler Birliği Vakfı ve BeIN Sports toplantısı sona erdi
TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş BeIN Sports arasındaki toplantı sona erdi. Görüşmelerin devam edeceği ve Türk futbolunun marka değerinin korunması ve artması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.
Nihat Özdemir ve Fikret Orman açıklamalarda bulundu.
TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş BeIN Sports arasındaki toplantı sona erdi. Görüşmelerin devam edeceği ve Türk futbolunun marka değerinin korunması ve artması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.
Toplantının ardından ilk açıklama TFF Başkanı Nihat Özdemir'den geldi. Özdemir; "BeIN Sports ile görüşmelerimiz devam edecek. Onlar futbola önem veriyor, Türkiye Ligi'ne önem veriyor. Avrupa'da Asya'da spor yayınları yapıyorlar. Tekrar bir araya geleceğiz" açıklamasını yaptı.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise "Türk futbolunun yukarı gitmesi için marka değerinin yükseltilmesi gerekiyor. Yayıncı kuruluş ile görüşme gayet güzel geçti" dedi.
- 02.07.2019
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