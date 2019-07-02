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02 Temmuz 2019, Salı
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Vakfı ve BeIN Sports toplantısı sona erdi

TFF Kulüpler Birliği Vakfı ve BeIN Sports toplantısı sona erdi

, ve yayıncı kuruluş BeIN Sports arasındaki toplantı sona erdi. Görüşmelerin devam edeceği ve Türk futbolunun marka değerinin korunması ve artması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

ve açıklamalarda bulundu.

, ve yayıncı kuruluş BeIN Sports arasındaki toplantı sona erdi. Görüşmelerin devam edeceği ve Türk futbolunun marka değerinin korunması ve artması için çalışmalar yapılacağı belirtildi.
Toplantının ardından ilk açıklama TFF Başkanı Nihat Özdemir'den geldi. Özdemir; "BeIN Sports ile görüşmelerimiz devam edecek. Onlar futbola önem veriyor, Türkiye Ligi'ne önem veriyor. Avrupa'da Asya'da spor yayınları yapıyorlar. Tekrar bir araya geleceğiz" açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ise "Türk futbolunun yukarı gitmesi için marka değerinin yükseltilmesi gerekiyor. Yayıncı kuruluş ile görüşme gayet güzel geçti" dedi.

  1. 02.07.2019
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