Alt liglerden haberler (01.07.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...
BURSASPOR'DA KOŞUKAVAK YOLDA
Sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan'ı getiren Bursaspor, teknik direktörlük için de rotasını Yalçın Koşukavak'a çevirdi. Yeşilbeyazlılar, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile imza aşamasına geldi. Koşukavak ile anlaşan yönetim, takımı genç teknik adama emanet edecek. 2014 yılından bu yana 1. Lig'de çalışan Koşukavak, İstanbulspor'daki çıkışı ile dikkat çekmişti. Öte yandan Bursa, G.Birliği'yle yollarını ayıran 31 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet İlhan'la da görüşüyor.
MENEMEN'DE TRANSFER HAREKATI SÜRÜYOR
İlk transferini Novi Pazar'dan Sırp savunmacı Trtovac'la yapan Menemenspor'un, Adana'dan 32 taşındaki stoper Onur Akbay'la da temas kurduğu öğrenildi.
ALTINORDU'DA İMZA
Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altınordu, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. İzmir ekibi, 16 yaşındaki orta saha Yiğit Emre Çeltik'le 3 yıllık imza attı.
SAMSUNSPOR 54. YILINI KUTLUYOR
TFF 2. Lig'in iddialı ekibi Samsun, 54. kuruluş yıldönümünü şehirdeki çeşitli etkinliklerle kutladı. Sahilde gerçekleştirilen meşale şovla, görsel bir şölen sunuldu.
KSK TOROS İLE DEVAM
TFF 3. Lig'de Teknik Direktör Mesut Toros'la sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Karşıyaka, bugün Mustafa Aşan'la masaya oturup ilk imzayı takım kaptanına attıracak.
- 1.7.2019
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
-
Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
-
Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Alt liglerden haberler (01.07.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.