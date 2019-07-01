Alt liglerden haberler (01.07.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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liglerden haberler (01.07.2019)

Alt liglerden haberler (01.07.2019)

lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte 1. Lig, 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...

BURSASPOR'DA KOŞUKAVAK YOLDA
Sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan'ı getiren , teknik direktörlük için de rotasını 'a çevirdi. Yeşilbeyazlılar, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile imza aşamasına geldi. Koşukavak ile anlaşan yönetim, takımı genç teknik adama emanet edecek. 2014 yılından bu yana 1. Lig'de çalışan Koşukavak, İstanbulspor'daki çıkışı ile dikkat çekmişti. Öte yandan , G.Birliği'yle yollarını ayıran 31 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet İlhan'la da görüşüyor.

MENEMEN'DE TRANSFER HAREKATI SÜRÜYOR

İlk transferini 'dan Sırp savunmacı Trtovac'la yapan Menemenspor'un, 'dan 32 taşındaki stoper Onur Akbay'la da temas kurduğu öğrenildi.

ALTINORDU'DA İMZA

1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altınordu, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. ekibi, 16 yaşındaki orta saha Yiğit Emre Çeltik'le 3 yıllık imza attı.

SAMSUNSPOR 54. YILINI KUTLUYOR

2. Lig'in iddialı ekibi , 54. kuruluş yıldönümünü şehirdeki çeşitli etkinliklerle kutladı. Sahilde gerçekleştirilen meşale şovla, görsel bir şölen sunuldu.

KSK TOROS İLE DEVAM

TFF 3. Lig'de Teknik Direktör Mesut Toros'la sözleşme yenileyen yasaklısı Karşıyaka, bugün Mustafa Aşan'la masaya oturup ilk imzayı takım kaptanına attıracak.

  1. 1.7.2019
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