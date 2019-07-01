Alt liglerden haberler (01.07.2019)

BURSASPOR'DA KOŞUKAVAK YOLDA

Sportif direktörlüğe Selçuk Erdoğan'ı getiren Bursaspor, teknik direktörlük için de rotasını Yalçın Koşukavak'a çevirdi. Yeşilbeyazlılar, 46 yaşındaki çalıştırıcı ile imza aşamasına geldi. Koşukavak ile anlaşan yönetim, takımı genç teknik adama emanet edecek. 2014 yılından bu yana 1. Lig'de çalışan Koşukavak, İstanbulspor'daki çıkışı ile dikkat çekmişti. Öte yandan Bursa, G.Birliği'yle yollarını ayıran 31 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmet İlhan'la da görüşüyor.

MENEMEN'DE TRANSFER HAREKATI SÜRÜYOR

İlk transferini Novi Pazar'dan Sırp savunmacı Trtovac'la yapan Menemenspor'un, Adana'dan 32 taşındaki stoper Onur Akbay'la da temas kurduğu öğrenildi.

ALTINORDU'DA İMZA

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Altınordu, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. İzmir ekibi, 16 yaşındaki orta saha Yiğit Emre Çeltik'le 3 yıllık imza attı.

SAMSUNSPOR 54. YILINI KUTLUYOR

TFF 2. Lig'in iddialı ekibi Samsun, 54. kuruluş yıldönümünü şehirdeki çeşitli etkinliklerle kutladı. Sahilde gerçekleştirilen meşale şovla, görsel bir şölen sunuldu.

KSK TOROS İLE DEVAM

TFF 3. Lig'de Teknik Direktör Mesut Toros'la sözleşme yenileyen transfer yasaklısı Karşıyaka, bugün Mustafa Aşan'la masaya oturup ilk imzayı takım kaptanına attıracak.