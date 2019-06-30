Süper Lig'den haberler (30.06.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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'den haberler (30.06.2019)

Süper Lig'den haberler (30.06.2019)

Spor Toto ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

JR BEBETO YOLA ÇIKTI
'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdüren , aradığı 10 numarayı Portekiz'de buldu. Yeşil-mavili ekibin forması giyen Mattheus'u bitirme noktasına getirdiği öğrenildi. Brezilyalı dünya yıldızı Bebeto'nun oğlu olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşmelerde son aşamaya gelindiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Guimares'te kiralık olarak oynayan Mattheus 27 karşılaşmada görev yaptı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mattheus, geçen sezon 4 gol, 3 asistle oynadı.

STRANDBERG KAPIŞMASI
Malmö'nün İsveçli forveti Carlos Strandberg için iki ekibi yarışa girdi. 'un gündemine gelen 23 yaşındaki santrfor için bu kez 'un devreye girdiği ve 800 bin euro teklif ettiği bildirildi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Strandberg, geçen sezon 20 maçta 7 gol, 3 asistle oynadı.

DENİZLİ'NİN ACI GÜNÜ
Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Çetin, 1990-1992, 2005-2010 yılları arasında görev yapmıştı.

YENİDEN EROL BEDİR?
Başkanı Erol Bedir, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa seçildi. Bedir, "140 veya 150 milyon lira civarında üzerimizde bir yük var. Kulübümüzü daha iyi yerlere nasıl getiririz. Onun çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

  1. 30.6.2019
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