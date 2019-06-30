Süper Lig'den haberler (30.06.2019)
Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
JR BEBETO YOLA ÇIKTI
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdüren Çaykur Rizespor, aradığı 10 numarayı Portekiz'de buldu. Yeşil-mavili ekibin Sporting Lizbon forması giyen Mattheus'u bitirme noktasına getirdiği öğrenildi. Brezilyalı dünya yıldızı Bebeto'nun oğlu olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşmelerde son aşamaya gelindiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Guimares'te kiralık olarak oynayan Mattheus 27 karşılaşmada görev yaptı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mattheus, geçen sezon 4 gol, 3 asistle oynadı.
STRANDBERG KAPIŞMASI
Malmö'nün İsveçli forveti Carlos Strandberg için iki Süper Lig ekibi yarışa girdi. Alanyaspor'un gündemine gelen 23 yaşındaki santrfor için bu kez Antalyaspor'un devreye girdiği ve 800 bin euro teklif ettiği bildirildi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Strandberg, geçen sezon 20 maçta 7 gol, 3 asistle oynadı.
DENİZLİ'NİN ACI GÜNÜ
Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Çetin, 1990-1992, 2005-2010 yılları arasında görev yapmıştı.
YENİDEN EROL BEDİR?
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa seçildi. Bedir, "140 veya 150 milyon lira civarında üzerimizde bir yük var. Kulübümüzü daha iyi yerlere nasıl getiririz. Onun çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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