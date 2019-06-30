Süper Lig'den haberler (30.06.2019)

JR BEBETO YOLA ÇIKTI

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdüren Çaykur Rizespor, aradığı 10 numarayı Portekiz'de buldu. Yeşil-mavili ekibin Sporting Lizbon forması giyen Mattheus'u bitirme noktasına getirdiği öğrenildi. Brezilyalı dünya yıldızı Bebeto'nun oğlu olan 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle görüşmelerde son aşamaya gelindiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Guimares'te kiralık olarak oynayan Mattheus 27 karşılaşmada görev yaptı. 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Mattheus, geçen sezon 4 gol, 3 asistle oynadı.

STRANDBERG KAPIŞMASI

Malmö'nün İsveçli forveti Carlos Strandberg için iki Süper Lig ekibi yarışa girdi. Alanyaspor'un gündemine gelen 23 yaşındaki santrfor için bu kez Antalyaspor'un devreye girdiği ve 800 bin euro teklif ettiği bildirildi. 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Strandberg, geçen sezon 20 maçta 7 gol, 3 asistle oynadı.

DENİZLİ'NİN ACI GÜNÜ

Denizlispor'un eski başkanlarından Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 64 yaşındaki Çetin, 1990-1992, 2005-2010 yılları arasında görev yapmıştı.

YENİDEN EROL BEDİR?

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa seçildi. Bedir, "140 veya 150 milyon lira civarında üzerimizde bir yük var. Kulübümüzü daha iyi yerlere nasıl getiririz. Onun çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.