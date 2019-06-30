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30 Haziran 2019, Pazar
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Gazişehir harekatı

Gazişehir harekatı

transferde hareketli günler geçiriyor. ve ’ta imzaya yakın olan Doğu ekibi, bonservisi elinde bulunan ’ı da bitiriyor.

Süper Lig'in yeni ekibi , çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Abdoul Sissoko, Regattin, ile söz kesen kırmızı-siyahlılar, 'den ve Al Wahda'dan ayrılan 'la da imza aşamasına gelmişti. Gazişehir'in son gözdesinin ise olduğu öğrenildi. 'la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki sağ kanatın teklife sıcak baktığı belirtildi.

İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR
Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. 'da yetişen gurbetçi oyuncu, kariyerine 2012'de formasıyla start verdi. Siyah-beyazlılarda 180 maçta 35 gol, 34 asistle oynayan ve iki kez şampiyonluğu yaşayan Olcay, 2017'de Trabzonspor'un yolunu tuttu. Fırtına'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sorunlar nedeniyle 19 karşılaşmaya çıktı.

GÜNAY'DAN MÜJDE
Gazişehir, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki eldiven 'le her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Başarılı file bekçisi geçen sezon forma giydiği 34 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı.

  1. 30.6.2019
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