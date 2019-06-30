Gazişehir harekatı
Gazişehir Gaziantep transferde hareketli günler geçiriyor. Tjaron Chery ve Emre Çolak’ta imzaya yakın olan Doğu ekibi, bonservisi elinde bulunan Olcay Şahan’ı da bitiriyor.
Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Abdoul Sissoko, Regattin, Umut Bulut ile söz kesen kırmızı-siyahlılar, Kayseri'den Tjaron Chery ve Al Wahda'dan ayrılan Emre Çolak'la da imza aşamasına gelmişti. Gazişehir'in son gözdesinin ise Olcay Şahan olduğu öğrenildi. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki sağ kanatın teklife sıcak baktığı belirtildi.
İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR
Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncu, Türkiye kariyerine 2012'de Beşiktaş formasıyla start verdi. Siyah-beyazlılarda 180 maçta 35 gol, 34 asistle oynayan ve iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Olcay, 2017'de Trabzonspor'un yolunu tuttu. Fırtına'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sorunlar nedeniyle 19 karşılaşmaya çıktı.
GÜNAY'DAN MÜJDE
Gazişehir, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki eldiven Günay Güvenç'le her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Başarılı file bekçisi geçen sezon forma giydiği 34 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı.
- 30.6.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Gazişehir harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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