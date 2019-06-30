Gazişehir harekatı

Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Abdoul Sissoko, Regattin, Umut Bulut ile söz kesen kırmızı-siyahlılar, Kayseri'den Tjaron Chery ve Al Wahda'dan ayrılan Emre Çolak'la da imza aşamasına gelmişti. Gazişehir'in son gözdesinin ise Olcay Şahan olduğu öğrenildi. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki sağ kanatın teklife sıcak baktığı belirtildi.

İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncu, Türkiye kariyerine 2012'de Beşiktaş formasıyla start verdi. Siyah-beyazlılarda 180 maçta 35 gol, 34 asistle oynayan ve iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Olcay, 2017'de Trabzonspor'un yolunu tuttu. Fırtına'da geçtiğimiz sezon yaşadığı sorunlar nedeniyle 19 karşılaşmaya çıktı.

GÜNAY'DAN MÜJDE

Gazişehir, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki eldiven Günay Güvenç'le her konuda anlaşma sağlandığı öğrenildi. Başarılı file bekçisi geçen sezon forma giydiği 34 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı.