Süper Lig'den haberler (29.06.2019)

MALATYASPOR ÇOK İDDİALI

Yeni Malatya'da futbolcular Murat Yıldırım ve Chebake, Avrupa'da başarı sözü verdi. Yıldırım, "İnşallah Avrupa Ligi'ne iyi başlarız. Galip gelip, büyük bir motivasyonla da lige başlayarak, iyi sezon geçirmeyi istiyoruz" derken, Faslı sağ bek, "Geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçirdik. Şimdi de meyvelerini yiyeceğiz" diye konuştu.

KONYASPOR'DA GÜNDEM AYTAÇ

Gençlerbirliği'den Alper Uludağ'ı alan Konya, rotasını Bursa'ya çevirdi. Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlıların, Timsah'ın 26 yaşındaki orta sahası Aytaç Kara'yla el sıkıştığı öğrenildi. Konyaspor'un, Bursa'yla pürüzler giderildikten sonra transferi açıklayacağı bildirildi.

İKİ YILDIZ AYRILABİLİR

Rodallega'yı transfer eden Denizlispor'da dış transfer çalışmaları hızla sürerken, sözleşmesi devam eden geçen sezonun yıldız golcüleri Mehmet Akyüz ile Burak Çalık'la yolların ayrılabileceği bildirildi. Akyüz'e Bursa, Çalık'a ise Erzurum'un talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon 33 yaşındaki Mehmet 15, 30 yaşındaki Burak ise 9 gol attı.

GÖZTEPE'DE KALE SAĞLAM

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Göztepe, her bölgeye transfer düşünürken, kaleye takviye yapmayacak. Portekizli yıldız Beto'dan memnun olan Göz-Göz'de, 37 yaşındaki eldivenin arkasında Göktuğ ve Eren yer alacak.

A.GÜCÜ'NDE KELEŞ İDDİASI

Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Ankaragücü'nün Hakan Keleş'le görüştüğü öğrenildi. Kongre sürecine giren sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da görev alan eski futbolcusu ve yardımcı antrenörüyle fikir alış-verişi yaptığı bildirildi.

BAŞAKŞEHİR'E DEV RAKİP

Başakşehir, 2 Temmuz'da topbaşı yapacak. 8-20 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Salzburg kentinde kampa girecek Başakşehir, 4 hazırlık maçı yapacak ve bunlardan birini 14 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Ajax'la yapacak.

FURKAN'DAN 4 YILLIK İMZA

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki genç orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Profesyonel kariyerine Bursaspor'da başlayan Furkan Soyalp, geride kalan sezonda Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmaya çıktı.