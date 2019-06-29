Süper Lig'den haberler (29.06.2019) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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'den haberler (29.06.2019)

Süper Lig'den haberler (29.06.2019)

Spor Toto ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro kurmak isteyen Süper Lig ekiplerinden haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

MALATYASPOR ÇOK İDDİALI
Yeni 'da futbolcular ve Chebake, Avrupa'da başarı sözü verdi. Yıldırım, "İnşallah Avrupa Ligi'ne iyi başlarız. Galip gelip, büyük bir motivasyonla da lige başlayarak, iyi sezon geçirmeyi istiyoruz" derken, Faslı sağ bek, "Geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçirdik. Şimdi de meyvelerini yiyeceğiz" diye konuştu.

KONYASPOR'DA GÜNDEM AYTAÇ
Gençlerbirliği'den Alper Uludağ'ı alan Konya, rotasını 'ya çevirdi. 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlıların, Timsah'ın 26 yaşındaki orta sahası 'yla el sıkıştığı öğrenildi. Konyaspor'un, Bursa'yla pürüzler giderildikten sonra transferi açıklayacağı bildirildi.

İKİ YILDIZ AYRILABİLİR
Rodallega'yı eden Denizlispor'da dış transfer çalışmaları hızla sürerken, sözleşmesi devam eden geçen sezonun yıldız golcüleri Mehmet Akyüz ile Burak Çalık'la yolların ayrılabileceği bildirildi. Akyüz'e Bursa, Çalık'a ise 'un talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon 33 yaşındaki Mehmet 15, 30 yaşındaki Burak ise 9 gol attı.

GÖZTEPE'DE KALE SAĞLAM
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Göztepe, her bölgeye transfer düşünürken, kaleye takviye yapmayacak. Portekizli yıldız Beto'dan memnun olan Göz-Göz'de, 37 yaşındaki eldivenin arkasında Göktuğ ve Eren yer alacak.

A.GÜCÜ'NDE KELEŞ İDDİASI
arayışlarını sürdüren Ankaragücü'nün Hakan Keleş'le görüştüğü öğrenildi. Kongre sürecine giren sarı-lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da görev alan eski futbolcusu ve yardımcı antrenörüyle fikir alış-verişi yaptığı bildirildi.

BAŞAKŞEHİR'E DEV RAKİP
, 2 Temmuz'da topbaşı yapacak. 8-20 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da Salzburg kentinde kampa girecek Başakşehir, 4 hazırlık maçı yapacak ve bunlardan birini 14 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi yarı finalisti Ajax'la yapacak.

FURKAN'DAN 4 YILLIK İMZA
Başakşehir, geçtiğimiz sezon 'da forma giyen 'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki genç orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Profesyonel kariyerine Bursaspor'da başlayan Furkan Soyalp, geride kalan sezonda 'de 13, 'nda ise 1 karşılaşmaya çıktı.

  1. 29.6.2019
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