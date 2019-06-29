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29 Haziran 2019, Cumartesi
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’ya dinamo

Antalya’ya dinamo

transferiyle sürpriz yapan , şimdi de ’nın Ganalı orta sahası ’ın peşinde. Akhisar’dan ’yla da imza an meselesi.

Transferin sürpriz ekibi , 'i alarak büyük sükse yapmıştı. ekibi şimdi de rotasını 'ya çevirdi. İtalyan medyası, 'nın 'da oynayan 23 yaşındaki Ganalı orta saha 'ı radarına aldığını öne sürdü. Kulübüyle 2022'ye kadar kontratı olan genç dinamo, Çalkantılı bir sezon geçiren ve son maçlarda ligde kalmayı başaran Bologna'da 10 maçta görev aldı.

GOLCÜ STOPER
KIRMIZI-beyazlıların lige veda eden Akhisarspor'dan ayrılan 'yla da anlaştığı öğrenildi. Yumlu, geçtiğimiz sezon ligde 10, Avrupa Ligi'nde 2 maçta oynadıktan sonra çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. 'de kafa golleriyle ün yapan 31 yaşındaki tecrübeli stoper için kırmızı-beyazlı camia, savunmadaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

'Yeni Appiah' olarak gösterilen, sezon başı bir sakatlık geçiren ve bu yüzden ciddi bir maç sayısı elde edemeyen Donsah, sakatlığını atlattı ancak maddi anlamda da değeri düştü.

  1. 29.6.2019
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