Antalya’ya dinamo

Transferin sürpriz ekibi Antalyaspor, Aatif'i alarak büyük sükse yapmıştı. Akdeniz ekibi şimdi de rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalyan medyası, Antalya'nın Bologna'da oynayan 23 yaşındaki Ganalı orta saha Donsah'ı radarına aldığını öne sürdü. Kulübüyle 2022'ye kadar kontratı olan genç dinamo, Çalkantılı bir sezon geçiren ve son maçlarda ligde kalmayı başaran Bologna'da 10 maçta görev aldı.

GOLCÜ STOPER

KIRMIZI-beyazlıların lige veda eden Akhisarspor'dan ayrılan Mustafa Yumlu'yla da anlaştığı öğrenildi. Yumlu, geçtiğimiz sezon ligde 10, Avrupa Ligi'nde 2 maçta oynadıktan sonra çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. Türkiye'de kafa golleriyle ün yapan 31 yaşındaki tecrübeli stoper için kırmızı-beyazlı camia, savunmadaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

'Yeni Appiah' olarak gösterilen, sezon başı bir sakatlık geçiren ve bu yüzden ciddi bir maç sayısı elde edemeyen Donsah, sakatlığını atlattı ancak maddi anlamda da değeri düştü.