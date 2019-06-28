TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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'den yeni ve Talimatı

TFF'den yeni Kulüp Lisans ve FFP Talimatı

, ve Talimatı'nda önemli değişiklikler yaptı. Yeni eklenen ve düzenlenen maddelerle federasyon, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Federasyon, limiti aşan takımlara, mevcutta olan puan silmenin dışında yeni eklenen maddeyle yasağı ve kadro sınırlandırması cezası uygulayabilecek.

(), önemli değişiklikler yaptığı ve () Talimatı'nı yürürlüğe soktu.

Yenilenen talimatla Türk futbolunda yeni bir dönem başladı. Yeni talimatnameyle 14 Ocak 2016'daki Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı yürürlükten resmen kalktı.

Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek.

Yürürlüğe giren talimatnameyle kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019'da duyurulacak. Kulüpler ara döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.

Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek.

TRANSFER YASAĞI VE KADRO SINIRLAMASI GELDİ

TFF, yeni talimatnameyle kulüplere transfer yasağı ve kadro sınırlaması cezaları da verebilecek.

İhtar, para ve puan silme cezalarının yanı sıra kulüpler belirlenen harcama limitine uymazsa transfer yasağı ve kadro sınırlandırmasıyla da karşılaşabilecek.

Belirlenen harcama limitinin aşılması durumunda, kulüplere şu cezalar verilecek:

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.

  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 13:21
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