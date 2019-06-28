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28 Haziran 2019, Cuma
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'den haberler (28.06.2019)

Süper Lig'den haberler (28.06.2019)

Spor Toto ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'den ekipleri fotomac.com.tr olarak derledik.

Spor Toto ekipleri 2019-2020 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Süper Lig'den ekipleri fotomac.com.tr olarak derledik.

BAŞAKŞEHİR'DE FURKAN HAREKATI
yönetiminde yeniden yapılanmaya giden , 'dan ayrılan 'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki on numarayla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Turuncu-lacivertliler, Aziz Eraltay ve Gulbrandsen'den sonra bu sezonki üçüncü transferini gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan Başakşehir'in Bursaspor'un başarılı eldiveni Okan Kocuk'a (23) talip olduğu iddia edildi.

HOROZ'DA, TÖRE PAZARLIĞI SON AŞAMAYA GELDİ
Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, için tüm şartlarını zorluyor. 850 bin euro önerilen 27 yaşındaki sağ kanatla pazarlıkların son aşamaya geldiği öğrenildi. Bu transferde istekli olan yeşil-siyahlı kurmayların, kısa süre içerisinde nokta koyması bekleniyor. Gökhan'ın bonservisi elinde bulunuyor.

YİĞİDO'DA EKİP TOPLANIYOR
Sivasspor'da teknik direktör 'ın yardımcılığını yapacak; Kenan Oktay, Birgen, ve Ayhan Tenbeloğlu sağlık kontrolünden geçti. Yiğidolar, 7 Temmuz Pazar günü Bolu'da kampa girecek.

MOROZİUK RESMEN ÇAYKUR RİZE'DE
, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Mykola Moroziuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki savunmacı, "Farklı takımlardan teklifleri aldım ama Rize'de kalmak istedim. Geçtiğimiz yıl Avrupa kupalarını kıl payı kaçırdık. Bu sezon daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. " diye konuştu. Devre arasında Kiev'den kiralanan tecrübeli oyuncu, 14 maçta 1 asist yapmıştı.

G.BİRLİĞİ BAŞLIYOR
Süper Lig'e yeniden yükselen G.Birliği, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. İlk antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirecek başkent ekibi, 7 Temmuz'da 'da kampa girecek. 21-31 Temmuz'daki ikinci kamp etap programı daha sonra belli olacak.

REGATTİN İMZAYA KALDI
Gazişehir Gaziantep, Akhisarspor'la yollarını ayıran Adrien Regattin'le her konuda anlaşma sağladı. 27 yaşındaki Faslı sağ kanatla kısa süre içinde resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Uzun yıllar Toulouse'da oynayan Regattin, ülkemizdeki kariyerine 2016'da Osmanlıspor'da başladı. Geçen sezon Akhisar'a transfer olan tecrübeli oyuncu, 39 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

ALPER ULUDAĞ KONYA YOLUNDA
Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Alper Uludağ'ın, Konya'yla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 27 yaşındaki sol bekin, tatilini bitirdikten sonra imzayı atacağı ve yeşil-beyazlı ekibin kampına katılacağı ifade edildi. Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncu, , Trabzon ve Akhisar formaları da giydi. Alper, geçen sezon G.Birliği'nde 31 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

MHK'NİN YENİ BAŞKANI ALP
Yeni sezon öncesi yapılanmaya gidecek olan TFF'den ilk hamle MHK'ye geldi. Daha önce de (2012-2014) MHK'de görev yapan Zekeriya Alp, yeniden başkanlığa getirildi. Yusuf Namoğlu'dan sonra göreve gelen Sabri Çelik yönetiminde ikinci başkan olan Mustafa Çulcu, Alp yönetiminde de konumunu koruyacak. Zekeriya Alp'in ikinci dönemindeki kurullarında diğer görevlendirmeler, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

  1. 28.6.2019
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