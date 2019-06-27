Süper Lig'de günün özeti! | 26.06.19
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
MİCHAL PAZDAN GENÇLER YOLUNDA
Ankaragücü'nün devre arasında transfer ettiği Michal Pazdan, alacakları ödenmediği gerekçesiyle 1 yıl daha süren sözleşmesini feshetti. Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan tarafından geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilere transfer edilen Polonyalı stoperle ilgileniyor. 37 kez milli formayı giyen tecrübeli savunmacı geçen sezon 14 maçta 2 gol, 1 asist kaydetti.
A.GÜCÜ'NDE SEÇİM KARARI
Ankaragücü kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Beştepe Tesisleri'nde toplanan yönetim kurulunun, günü ve yeri daha sonra belirlenmek üzere, temmuz ayında olağanüstü genel kurul kararı aldığı açıklandı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin sezonu 8 Temmuz'da açacağı duyuruldu.
RİZESPOR'DA BÜTÇE 10 MİLYON EURO
Rizespor Başkanı Hasan Kartal, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Transferde görüştükleri oyuncular olduğunun altını çizen Başkan Kartal, "10 milyon Euro'nun üzerinde bir bütçemiz var. Takımı buna göre kurmalıyız. Belirlediğimiz 8-10 oyuncu var. Bu konu teknik. Hocamızın belirlediği yerlere oyuncu alacağız. Sona yaklaşmaya başladık" ifadelerini kullandı.?
EROL BEDİR GERİ DÖNDÜ
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, cumartesi günkü seçimde başkanlığa aday olacağını açıkladı. Daha önce destek alamadığı gerekçesiyle aday olamayacağını duyuran Bedir, bu kararını rafa kaldırdı. Kayserispor Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Bedir'i destekleyeceklerini açıkladı.
HUGO DENİZLİ'YE SÖZ VERDİ
Denizli'nin yıldız transferi Hugo Rodallega, sosyal medyadan yeşilsiyahlı camiaya mesaj gönderdi. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü, "Denizli ile iyi bir sezon yaşamak ve önemli hedefler için elimden geleni maksimum şekilde yapacağım" diye konuştu.
ALANYA'DA LOPES İDDİASI
Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Alanyaspor'un Akhisar'ın Portekizli sağ beki Lopes'e talip olduğu öğrenildi. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
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Süper Lig'de günün özeti! | 26.06.19 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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